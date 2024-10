Paulina Cocina sorprendió al declararse anti chocotorta: «no me banco que sea un emblema»

Durante la tarde martes, la famosa cocinera de las redes sociales Carolina Puga, mejor conocida como Paulina Cocina, visitó Industria Nacional, el programa de streaming conducido por Pedro Rosemblat. Allí la exitosa influencer dio su opinión de distintos platos en un divertido juego y muchos se sorprendieron con su opinión de la chocotorta, el postre argentino amado por millones.

Paulina Cocina contra la chocotorta: «Aprendan a hacer una torta»

Paulina Cocina es una popular influencer de cocina que se posicionó entre las creadores de contenido más exitosas del país, con sus recetas fáciles, ricas y sanas que cualquiera puede hacer. El martes visitó Industria Nacional, programa de streaming de Gelatina, y Pedro Rosemblat le hizo jugar un juego donde tenía que elegir entre dos platos muy distintos.

“¿Ceviche o chocotorta?”, preguntó el militante. “Chocotorta es la última en esta lista”, respondió tajante Paulina. “¿Te llevás mal con la chocotorta?”, consultó el conductor, sorprendido. “Sí. Malísimo”, contestó ella, contundente.

“¿No tenés una buena chocotorta?”, preguntó Rosemblat. La cocinera confirmó que en su web si se puede encontrar una receta de este postre, pero que solo la hizo por «los números». “Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO. Pero no la hice yo. No me la banco”, aseguró.

“No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas. Chicos, por favor, cocinemos. No tengo nada contra la galletita, ni contra la chocotorta», criticó la youtuber.

Luego, agregó: «Pero cuando ves gente que se fue afuera (de Argentina) y dice: ‘Oh, la chocotorta’, y para mi cumpleaños, chocotorta. ¿Desde cuándo? Esta generación que su torta de cumpleaños es una que tiene galletita y dulce de leche con queso. Se los pido por favor, aprendan a hacer una torta”.

“No tengo ningún problema con Chocolinas (la famosa marca de galletitas que se utiliza para hacer esta receta). Me encantan. Pero no es contra la chocolina, porque es una galleta”, concluyó.