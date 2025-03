Pedro Rosemblat arremetió contra Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali Espósito: “No se le pega al que está en el piso”

El periodista y conductor Pedro Rosemblat salió al cruce de Eial Moldavsky tras las polémicas declaraciones del streamer sobre la cantante Lali Espósito. En diálogo con LAM, el Rosemblat cuestionó la actitud de Moldavsky y defendió a su pareja, asegurando que “no se le pega al que está en el piso”.

Pedro Rosemblat arremetió contra Eial Moldavsky: «Hay que bancársela»

“No sé si es un tema que requiere explicación pública. Hay que dejar pasar un poco de agua”, expresó Rosemblat, dejando entrever que prefiere no alimentar la controversia de inmediato. “Hablaré cuando corresponda”, agregó, manteniendo cierta cautela sobre el asunto.

El conductor de Gelatina también apuntó contra las disculpas tardías de Moldavsky: “Si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandaste una cagada, me da la sensación de que querés enmendar no el error, sino la puteada en Twitter”. Para Rosemblat, la clave está en “endurecer el cuero” y aceptar las críticas en redes sociales sin dramatizar: “Hay que bancársela, no pasa nada si putean en Twitter”.

En medio de la polémica, Rosemblat aclaró que no tiene un vínculo personal con Moldavsky: “Fui a Olga, como fui a todos los programas. No fui a Bondi todavía«.

El elogio de Pedro Rosemblat para Eduardo Feinmann

Además, sorprendió al elogiar al periodista y conductor Eduardo Feinmann, con quien dijo coincidir en varios puntos: “Lo escucho todas las mañanas. Me parece un gran periodista y conductor de televisión”.

Sobre Lali Espósito, el periodista mostró empatía y adelantó que se interesará por su estado en su próximo programa: “¿Cómo está Lali? Se lo voy a preguntar mañana al aire acá en Gelatina”. En ese sentido, resaltó la magnitud de las críticas que recibe la cantante, incluso desde lo más alto del poder político: “A Lali le tira tiros el presidente de la nación, imagínate que uno puede hacer eco de todo lo que pasa”.