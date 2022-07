Pepe Cibrián confirmó su separación, a un mes de su casamiento: «Estoy devastado»

Pepe Cibrián habló del video que se filtró de su pareja. El director teatral rompió el silencio después de que se viralizaran imágenes donde se lo ve a Nahuel Londi a los besos con otro hombre y confirmó la ruptura de su pareja. Habían celebrado su casamiento hace menos de un mes.

“Me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos, diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, algo que me resultó llamativo, así que lo llamé y le pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo: ‘No sé, deben ser fotos antiguas’ (…) Resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía en una situación realmente muy particular, que obviamente me shockeó mucho ver”, señaló Cibrián a Implacables, programa de El Nueve.

Pepito también aclaró cuándo tuvo lugar la infidelidad. “Fue el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos; sé por amigos de él que sucedió este evento, antes de la ceremonia”.

“Nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, para nada”, respondió Cibrián, al ser consultado si había un acuerdo de «pareja abierta».

“Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que él es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí particularmente tocado”, añadió.

“Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto”, explicó.

“¿Para qué le voy a preguntar por qué lo hizo? No me parece. Esto involucra también a su familia, a su gente más cercana, no solamente a mí, él sabrá sus motivos (…) Lo que no tuvo claro, parece, es que está casado con una figura popular, donde cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar”, analizó Cibrián.

“No hay nada que perdonar, porque el problema no es perdonar, uno puede hacerlo, pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil que yo la pueda borrar de mi cabeza”, expresó el director teatral. Sin embargo no descartó- con el paso del tiempo- recomponer el vínculo.

En otro tramo de la entrevista, Cibrián recalcó que Nahuel no es una mala persona: “Él se portó muy bien con mi tía, que cuando la internaron y yo estaba con la obra Drácula, la cuidó muchísimo; no es mala persona, es tonto”.

Por último reconoció que no está bien anímicamente: “Estoy devastado, pero uno también es un hombre de teatro y actúa un personaje, así que trato por vos y por la gente de mostrar otro lado, que tenga que ver con los sueños y las ilusiones”.