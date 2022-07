El conmovedor posteo de Pepe Cibrián tras la separación de Nahuel Lodi

Luego de darse tiempo para la reflexión, Pepe Cibrián utilizó su cuenta de Instagram para hacer una catarsis y transmitir tranquilidad a sus seguidores. En las últimas horas él mismo había confirmado la ruptura de su relación con Nahuel Lodi, con quien había contraído matrimonio hace menos de un mes.

Bajo el título de “Dictadura”, escribió: “La tecnología hace que se viralice de forma instantánea un hecho y todos los medios que se hacen partícipes de dicha noticia, lavándose las manos y escudándose en el libre derecho a expresarse. ¿Dónde termina ese derecho?”.

“No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo”, añadió en su posteo.

“Vivo en esta sociedad y convivo con estos personajes, desprecio su accionar y me siento orgulloso de mis convicciones, de pelear por ellas. No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía”, continuó.

“Lo malo es que lo logran, que logran su objetivo, pero seguimos viviendo, seguimos siento éticos los que lo somos y seguimos luchando por un mundo mejor. Del resto, que se hagan cargo los otros”, concluyó en su mensaje.

Horas después compartió un video en el que canta una conmovedora letra: “Ser lo que yo soy, no da temor, no da vergüenza. Es tan grande el honor de tener valor, y de no rendir cuentas”.

“¡Es mi hora de amar! No importa a quién, no importa el modo de romper la pared que tapa mi sol, dejándome solo”, canta. Ambos posteo se llenaron de likes y buenos comentarios hacia el director teatral.