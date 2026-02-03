Peter Lanzani hizo un comunicado y contó la verdad sobre su salud: «Estoy» 

Luego de un día marcado por la incertidumbre, Peter Lanzani decidió hablar en primera persona y aclarar cuál es su estado de salud. A través de un breve pero contundente mensaje, el actor confirmó que fue intervenido quirúrgicamente y que la evolución es favorable. El texto fue acompañado por una llamativa foto de él en bata.

El episodio de salud comenzó el lunes por la mañana, cuando Lanzani sufrió un fuerte malestar que derivó en una descompensación. Ante ese cuadro, fue trasladado al Sanatorio Colegiales, donde quedó internado para realizarle estudios y descartar complicaciones mayores. Con el correr de las horas, los médicos confirmaron el diagnóstico: apendicitis.

«Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa Informando con la verdad…#pitynews», escribió el famoso actor llevando tranquilidad a todos sus seguidores. De este modo cortó con las versiones que circulaban en torno a su salud e internación.

Qué se sabe de la salud de Peter Lanzani

Según relató su representante, la evolución fue rápida y positiva: “Ayer, lunes a la noche, ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”. La alarma se había encendido luego de que en LAM se informara sobre su internación preventiva. Allí, el panelista Pepe Ochoa había detallado: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”.