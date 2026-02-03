Lali Espósito respaldó a Nicki Nicole por las críticas que recibió en los Grammy: «Estuviste hermosa»

Nicki Nicole fue centro de críticas por su interacción con la cantante estadounidense Billie Eilish en los Premios Grammy, la situación se agravó tanto que la joven rosarina terminó dejando un mensaje en sus redes sociales para manifestar su malestar por «los comentarios horribles» que recibió durante las últimas horas.

El posteo se viralizó rápidamente, sobre todo porque Lali Espósito le respondió para brindarle su total apoyo.

Lali Espósito bancó a Nicki Nicole

La cantante que será la encargada de darle el cierre a la Fiesta de la Manzana 2026 en las próximas semanas, respondió el descargo que realizó Nicki Nicole en la red social X y le aconsejó ante los comentarios negativos recibió, destacando su presencia en los premios Grammy.

«En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad. En épocas donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es. Estuviste hermosa Nickita representando a Argentina«, escribió Lali Espósito.

A su vez agregó: «Te quiero! Para adelante con la certeza de que intentar no ser un odiador es la rebeldía de esta época», y citando las palabras de Bad Bunny en su discurso tras consagrarse ganador del Grammy a disco del año, expresó: «Como dijo el ganador del Grammy: ‘Se que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos…el Odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el Amor’«