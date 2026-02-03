Alerta por la salud de Peter Lanzani: fue internado de urgencia, qué dice el último parte médico

El mundo del espectáculo permanece en vilo. Peter Lanzani, uno de los actores más prestigiosos de su generación, fue internado de urgencia este lunes tras sufrir un problema de salud en su domicilio. Según trascendió en las últimas horas, el actor ingresó al Sanatorio de Colegiales con un cuadro que obligó a los médicos a considerar una intervención quirúrgica inmediata.

Acompañado por su pareja, Lanzani arribó al centro asistencial en silla de ruedas, una imagen que encendió las alarmas entre quienes se encontraban en el lugar.

¿Qué le pasó a Peter Lanzani?: el detalle del parte médico

Aunque el diagnóstico definitivo se mantiene bajo reserva, el proceso médico ha sido intenso desde su ingreso ayer al mediodía:

Estudios exhaustivos: Se le realizaron chequeos de sangre y monitoreos constantes para determinar el origen de su descompensación.

Se le realizaron chequeos de sangre y monitoreos constantes para determinar el origen de su descompensación. Fiebre alta: Durante la noche del lunes, el actor sufrió picos de fiebre , lo que obligó al equipo médico a descartar infecciones o patologías agudas.

Durante la noche del lunes, el actor sufrió , lo que obligó al equipo médico a descartar infecciones o patologías agudas. Estado actual: El último reporte indica que Lanzani se encuentra estable y bajo observación, a la espera de los resultados finales que confirmen si deberá pasar o no por el quirófano.

Un freno inesperado en su mejor momento: el próximo estreno de Peter Lanzani

La internación de Peter Lanzani llega apenas días después de un anuncio profesional clave. El actor acaba de confirmar su participación en una nueva película de Netflix junto a Verónica Llinás, bajo la dirección de Santiago Mitre (el mismo director de Argentina, 1985).

Este proyecto marca el regreso de una de las duplas más exitosas del cine nacional reciente, y por estas horas la preocupación no solo es humana, sino también profesional, ya que se desconoce si el rodaje podrá comenzar en los plazos previstos.