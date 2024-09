Polémica con Candela Sanchez: quién es «Canjela» y por qué la cancelan en redes

En los últimos días, X (Twitter) estuvo prendido fuego con un nuevo escándalo. Resulta que la influencer Candela Sanchez, también conocida como «Canjela», fue grabada en un bar de Madrid besando a un hombre que no es su esposo. Por su parte, la creadora de contenido subió varios descargos en Instagram, donde no negó haber sido infiel.

“Sigan inventando, filmando, especulando”

Oookk a tus órdenes reina! pic.twitter.com/IjSe7bBVme — Emi Arce 🍁 (@emiarce15_2) September 26, 2024

Quién es «Canjela», la influencer que generó polémica en X

Candela Sanchez Fourgeaux, también conocida en las redes como «Canjela» es una influencer y creadora de contenido «life style» en Instagram. Hace publicaciones sobre moda, viajes y blogs en sus redes.

Sanchez comenzó su carrera como creadora de contenido hace más de una década, cuando abrió un blog en 2010. Luego, en 2012, comenzó a usar Instagram y nunca paró. Ahora, tiene 208.000 seguidores en dicha red social. En el año 2019 publicó su primer libro con la editorial Planeta, «De amor y resistencias», donde recopila textos que escribió en varios viajes, entre Buenos Aires, Río de Janeiro e Ibiza.

Sin embargo, Candela nunca pudo escaparle a las polémicas. Los internautas siempre la tuvieron en la mira y recibió acusaciones muy graves para una influcer. Muchos aseguraron que Sanchez «compraba seguidores», es decir, qué pagaba bots para fingir tener más alcance del que realmente tenía.

También, fue acusada en múltiples ocasiones de hacer sorteos falsos en su cuenta, etiquetando a marcas que nunca confirmaron que trabajaran con ella. Su más reciente escandalo fue en abril de este año, cuando la plataforma HBO Max invitó a varios influencers a Nueva York para la Avant Premiere de la nueva temporada de «And Just Like That» de Sex and The City.

Varios usuarios notaron que Candela subía historias desde dicha ciudad, etiquetando a la cuenta oficial de HBO, asegurando que formaba parte del viaje con los demá influencers. Sin embargo, la cuenta de la plataforma jamás «resubia» sus historias, y no estaba en las fotos que subían los demás influencers, por lo cuál muchos llegaron a la conclusión de que Sanchez estaba fingiendo formar parte del viaje.

Actualmente la influencer vive en Madrid, España, y sigue compartiendo imagenes y vídeos de su día a día junto con su familia: su hijo de 3 años, Hipolito y su marido Juan Garcia Espil.

La supuesta infidelidad de Candela: Las «pruebas» que se difundieron en las redes

El escándalo comenzó la noche de miércoles cuando la influencer posteó una foto con un vestido verde, anunciando que tendría una salida nocturna con amigos. «La noche huele a jazz club, tabaco, ron, madera» escribió Sanchez en la foto.

El color del vestido la hizo facilmente identificable y horas más tarde algunas cuentas de X (Twitter) comenzaron a publicar vídeos que encontraron en Instagram, compartidos por otras personas que se encontraron con Candela en un bar de Madrid. En los vídeos se ve a la influencer besándose apasionadamente con un misterioso hombre.

Uds ven lo mismo que yo? Qué relación tan cercana que tiene con sus “amigos varones” . Perdón pero mi nueva frase es: más groncha que Canjela chapando a plena luz en un bar pic.twitter.com/fLAyOzDO52 — Emi Arce 🍁 (@emiarce15_2) September 26, 2024

La influencer publicó varios descargos en sus historias, donde da a entender que tiene una relación no monógama con su pareja.

“Sobre la situación que estoy viviendo y por la que soy nuevamente viral, pensé primero en no decir nada. Porque no. Porque me agota, me drena, no tiene nada que ver conmigo y porque además es gente tan mentirosa, patológica y obsesionada que hacen ver a Bebé Reno cual Tinker Bell” comenzó escribieron Sanchez.

«(…) Pero con mi familia, no. Lo que esté haciendo en equis sitio es mi problema. Yo vivo mi vida con absoluta libertad, subo dónde estoy, qué hago y demás. Eso en líneas generales. No estoy haciendo nada”, continuó la polémica influencer.

“Es una idiotez y fui a tomar algo con amigos… y si estuviera haciendo algo ¿qué? ¿Qué saben de mi intimidad, puertas cerradas, arreglos de pareja? Pregunto. Nada (…) Acá seguiremos siendo mariposas y libertad”, concluyó.