Sofi Gonet contó como abandonó su propia marca: «Me dijo que me iba a mandar a la mafia china»

La influencer Sofia Gonet, mejor conocida como «La Reini», finalmente le contó a sus seguidores porque se desvinculó de la tienda online «Iconic». La tiktoker comentó que decidió abandonar la marca por el maltrato y la relación tóxica que tenía con su socia.

«Una persona que laburaba hace bastante con las redes me dijo ‘sos magnética, tenes mucho futuro laburemos juntas que nos va a ir muy bien» comenzó el «storytime» la creadora de contenido. «Básicamente se vuelve mi socia en socia o manager en este mundo virtual» continuó.

«Me empezó a controlar la vida, yo tengo un serio problema para poner limites, no se hacerlo» contó. «Nos terminamos involucrando en una relación que arranco como algo laboral y después era una amistad toxica o noviazgo, era extraño» explicó Sofi.

Luego «La Reini» comenta que la persona en cuestión le ofreció abrir una tienda de ropa online, siendo tres socias. «Los primeros meses yo estuve super feliz porque mi sueño siempre fue tener una marca de ropa, pero la locura era total» dice la influencer.

Gonet contó que sufría maltrato por su socia: comentarios gordofóbicos y homofóbicos. «Se la pasaba haciéndome comentarios con mi físico ‘estas gorda, tenes que adelgazar porque sino la ropa no queda tan bien y tu imagen cae, desde que saliste del closet las ventas cayeron porque ser torta no garpa’ la impunidad era total» confesó.

Además, Sofia agregó que esta experiencia la hizo tener un carácter más fuerte. «Esto me hizo aprender, ahora me convertí en una villana y ahora los mando a freír churros a todos» comentó.

El momento en el Sofi dejó «Iconic»: «Me fui sin un peso»

«Mi vinculo con esta persona era pasional, tóxico y absorbente pero yo seguía ahí por el sueño de tener una marca de ropa. Al no ser yo la única dueña mis decisiones se la pasaban por el an*: mi propia marca no me termino representando» continuó su relato «la reini».

«Hacia propuestas para que la marca sea mas inclusiva, como llamar a modelos que sean curvy o ampliar la tabla de talles y no me daban bola con eso tampoco. Básicamente me harte y me fui de mi propia marca sin llevarme un peso» expresó.

Luego, Sofia cuenta la cantidad de horas que trabaja sin descanso: «Me tenían haciendo producciones de fotos de lunes a lunes y cuando me tomaba vacaciones, volvía y la persona en cuestión me había llenado la agenda de cosas a modo de venganza. Todo porque yo me fui un fin de semana»

Además, Gonet comentó que fue amenazada por su exsocia: «Encima en la última charla que tuve con esta persona, cuando me desvinculé, me dijo que me iba a mandar a la mafia china. Un día normal en la vida de la reini».