Polémica en el Festival Nacional de la Papa: una embajadora apuntó contra el municipio en su discurso

Se picó en el Festival Nacional de la Papa en Villa Dolores, Córdoba. La embajadora de 18 años, Amira Oggas, estaba haciendo su traspaso cuando comenzó a leer un discurso donde criticaba al municipio por diversos incumplimientos. Si bien el conductor intentó interrumpirla, una de sus compañeras la ayudó a terminar su reclamo y el momento causó polémica.

GRAN actitud de la segunda embajadora y primera embajadora saliente del Festival Nacional de la Papa de Villa Dolores. pic.twitter.com/AHaGymP2sV — Sebastián Lacunza (@sebalacunza) January 13, 2025

«Me arrepiento de haberme involucrado en este mundo»: la fuerte critica de una adolescente al municipio de Villa Dolores

«Queridos ciudadanos, visitantes y autoridades presentes. Antes que nada quiero agradecerle profundamente a quienes nos acompañaron en todo el trayecto; a las soberanas invitadas, a las candidatas que se prepararon con tanto esfuerzo y a mi familia”, dijo la joven embajadora de Villa Dolores, Amiga Oggas, quien estaba haciendo el traspaso de sus atributos.

“Me encuentro con una mezcla de emociones, por un lado estoy emocionada por cerrar esta etapa, pero, por otro, tengo que ser honesta y decir que estoy desilusionada, con una mezcla de sabor amargo», dijo la joven de 18 años sorprendiendo a todos los presentes.

“Tal vez estas palabras no sean lo que ustedes esperaban escuchar, pero siento que este es mi deber compartir mi experiencia tal como fue», continuó. «Sinceramente, me arrepiento de haberme involucrado en este mundo irreal, desde mi vivencia siento que la municipalidad no le da al festival la importancia que se merece”, agregó pero fue interrumpida.

“Creo que dada la responsabilidad que tenés, y tuviste en estar representando a la ciudad, ese reclamo no es momento de hacerlo ahora”, dijo Diego Vrkljan, el conductor, quien además es secretario de Gabinete de la municipalidad de Villa Dolores.

La conducción decidió continuar con la primera embajadora, Milagros Buco Soto. Sin embargo, nadie esperaba que la joven tome el micrófono y se lo devuelva a su compañera para que pueda terminar.

Y así, Amira continuó con su contundente reclamo: “Desde el comienzo todo fue complicado, el día de la elección nos cortaron la luz y ni un clavel nos regalaron, no pudimos decir ni una palabra, nos bajaron y nos sacaron los atributos sin previo aviso. Los medios ya no estaban y nadie nos convocó a conferencias de prensa hasta hoy, lo sentí como una falta de respeto y empatía”.

La embajadora también recordó «momentos difíciles» durante varios eventos a lo largo del año, donde el municipio no les proporcionó «ni comida, ni bebida». Además, recordó que su coordinadora, Lara Sánchez, tuvo que “sacar dinero de su bolsillo para cubrir nuestras necesidades básicas”.

Oggas no tuvo pelos en la lengua y apuntó directamente contra los responsables: «Esto no debería haber pasado en un evento de tal relevancia, siendo que hay un equipo y director de Turismo, el señor Ignacio Castro y el intendente, Maximiliano Rivarola, quien nunca nos convocó».

La joven tampoco se olvidó de los trabajadores de la zona, a quienes también recordó en su discurso. Según dijo, la idea del festival es “celebrar y honrar el trabajo de los productores paperos de la zona”, aunque esto está lejos de ser así. “Se los recuerdo porque ellos nunca estuvieron presentes, no solo en lo económico, sino en reuniones, cursos y eventos”, reclamó.