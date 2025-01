Gonzalo Heredia sobre sus años de galán: «Éramos unos imbéciles rebeldes»

Gonzalo Heredia habló con Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna, de Radio Rivadavia, a raíz del debut del actor en la obra “La Mentira”, junto a Eleonora Wexler.

La palabra de Gonzalo Heredia:

“La gente se siente reflejada con los personajes y estamos muy contentos. La gente se enganchó inmediatamente con la obra”, aseguró el actor, quien se encuentra haciendo temporada en Buenos Aires, en el Teatro Astros.

«La última vez que hice temporada en Buenos Aires fue con ‘Desnudos’ en el 2021. Era otro país y otro contexto teatral, había mucho turista. La posibilidad de quedarnos en Buenos Aires era real. Todos tenemos familia e hijos y nos gustaba la idea», aseguró Heredia, que propuso volver a hablar en unas semanas para ver cuál está siendo la repercusión de la obra, que recién arranca.

«Hay una complicidad con el elenco, aunque sobre todo con Eleonora, que la pasamos muy bien contando esta historia. Es mucho disfrute, es genuino porque la pasamos bien arriba del escenario. En esta obra los hombres hablan, se mimetizan tanto con mi personaje, que en un momento escucho que un tipo del público empieza a decir ´salí de ahí maravilla´, toman partido», destacó.

Los proyectos de Gonzalo Heredia

A Gonzalo Heredia le espera un año cargado de proyectos, entre ellos está el de presentar su tercera novela en La Feria del Libro en el mes de mayo: “El 22 de enero salen unas cápsulas de entrevistas que hicimos en Blender, donde se inauguró una biblioteca e hicimos entrevistas a distintos escritores y también estoy adaptando una película estadounidense para llevarla al teatro. Cuando la vi me encantó y se dio que se pudo comprar los derechos. Me gustaría poder actuar en la adaptación de la película que estoy haciendo, me gusta mucho la historia».

Por último, el conductor le remarcó lo relajado que estaba durante la entrevista, algo que hace unos años era impensado, no solo con él, sino con otros galanes como Nicolás Cabré, Mariano Martínez o Luciano Castro.

“Estamos grandes. Éramos unos imbéciles rebeldes. Hay una rebeldía que después te das cuenta que no es tal, uno va entendiendo un montón de cosas y se va relajando”, concluyó Gonzalo Heredia.