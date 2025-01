Cecilia Roth le contestó a Javier Milei: «gracias a la publicidad del presidente…»

Dicen que no existe la mala publicidad y Cecilia Roth parece comprobarlo. Luego de que el presidente Javier Milei cruzara a la actriz, asegurando que solo vendía 600 entradas por semana y que estaba «llorando censura», la artista contó que se vio beneficiada por el «cruce». «Estamos en sold out gracias a la publicidad que nos hizo Milei, así que gracias», le dijo la intérprete a Ernesto Tenembaum.

Luego de sus constantes «cruces» con Lali Espósito durante el 2024, el presidente parece tener una nueva «enemiga»: la actriz Cecilia Roth. Javier Milei apuntó contra la intérprete luego de que ella lo criticara duramente en una entrevista con un medio español.

En la nota la actriz aseguró que el gobierno aplica censura a la cultura, en temas relacionados a «la dictadura militar, género y cambio climático». “Creo que el Gobierno está censurando, ni hablar. Estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco”, señaló Roth.

Ante esto, el presidente respondió en X (Twitter): «Me cuentan que ‘la gran actriz’ solo vende 600 entradas por semana…Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso«.

Tras el tuit del presidente, Cecilia Roth visitó el programa de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y aseguró que las entradas para la obra «La Madre», que está presentando en el Teatro Picadero, agotó todas las localidades.

«¿Qué dice de Milei eso que hizo con vos?» le preguntó el periodista a la intérprete. «Tiene tiempo para ponerse a escribir sobre algo que no tiene la menor importancia. Honestamente pienso que hay que estar muy pendiente de cosas de poca importancia y terminar generando una situación que terminó favoreciéndome a mi», respondió.

Además, la actriz aclaró que 600 entradas por semana no es la cantidad que venden. «No es así, nosotros hacemos 4 funciones hay 230 localidades en el teatro, estamos en sold out gracias a la publicidad que nos hizo Milei, así que gracias«, dijo la intérprete.

Cuando Ernesto le preguntó sobre los ataques de odio que esta sufriendo por cierto sector del liberalismo, la actriz dijo: «Es lógico que pase esto porque soy una persona que piensa muy distinto a como piensan ellos y me asusta un poco a donde estamos yendo, en el mundo en general».

«Porque recién vimos que en Perú se prohibieron la minifaldas, estamos retrocediendo exponencialmente (…) volver a hablar de ciertas cosas me parece un gran problema«, agregó Roth.