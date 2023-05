Por qué a Chantal Abad se la vincula con la abrupta salida de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos

El cocinero Juan Ferrara sorprendió al despedirse abruptamente de Cocineros Argentinos tras 15 años trabajando en el ciclo de la TV Pública.

La llegada de la cocinera Chantal Abad al programa habría disparado una fuertísima interna que infirió en la llamativa salida de Ferrara, quien afirmó que le hubiese gustado despedirse de su público de otra manera.

«Cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado«, contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

«Él alegó que era el más antiguo en el programa. Le dijeron: ‘Mirá, si no entendés las cosas…’. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas, le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. ‘¿No te gusta? Bueno, agarrá tus cosas’«, agregó Adrián Pallares, deslizando que Juan se habría ido por Chantal.

Cómo fue la salida de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos

Antes de cerrar, Juan hizo una aclaración que sorprendió a sus fans.

«Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir».

«La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro», aseguró.