¿Por qué allanaron a Nicolás Payarola, el abogado de Wanda Nara? “Tiene varias causas” 

Nicolás Payarola, el abogado de Wanda Nara, fue allanado en su domicilio este miércoles 4 de junio y ahora fue Yanina Latorre quien dio detalles inéditos de lo que tuvo que vivir el letrado.

¿Qué contó Yanina Latorre sobre el allanamiento en el domicilio de Nicolás Payarola?

«Para mí, Lara Piro tenía razón, le escribí a Payarola y no sé si no quiere contestar o le sacaron los dos celulares», comenzó la conductora en Sálvese quien Pueda y sumó: «Dicen que encontraron documentación letal. Él tiene varias causas, está el tema del estafador de abuelitos, que son los jubilados en el sur, ál dice que salió sobreseído, tiene la causa de Montiel. El modus operandi es que te agarra de abogado, te tiene como cliente, y te hace invertir en terrenos que no existen, en barrios privados».

💥 ALLANARON A PAYAROLA, EL ABOGADO DE WANDA NARA



Estaría acusado de cometer estafas reiteradas.



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/zKC0CH7yAD — América TV (@AmericaTV) June 4, 2025

Además, la presentadora reveló que el allanamiento no sería por la causa de Gonzalo Montiel: «Esa es una causa que tiene por estafa, que no es este allanamiento», y agregó: «Lo de hoy es por una estafa de un ex socio de él, que también está flojo de papeles, que eran socios en muchas causas». Pero eso no fue todo, ya que contó al aire: «Tendría ocho estafas, el pedido de detención vino negado».

«Me escribieron un montón de vecinos de Nordelta que no quiere más chorros, no duermen tranquilos», continuó Yanina Latorre y cerró sobre las causas que rodean a Nicolás Payarola: «Me dijeron que tiene pulsera electrónica también».

¿Qué le reveló un amigo de Nicolás Payarola a Yanina Latorre?

«Un amigo de Payarola se comunicó con la producción y dijo ‘Payarola está imputado en una causa por estafas reiteradas, le allanaron su causa y su estudio jurídico, le secuestraron documentación vinculados a la causa, la computadora y los celulares de él y su mujer. Payarola cree que esto es parte de una guerra, un vuelto que le están cobrando por defender a Wanda'», leyó la conductora en el ciclo de América TV.

«No es normal que te allanen, sigo leyendo los textuales ‘Fuentes cercanas a Payarola dicen que durante el allanamiento un policía lo apartó unos instantes y él dijo esto es obvio, te la quieren poner y él contestó coseche muchos enemigos'», continuó Yanina Latorre y cerró incrédula: «Esto lo cuenta un amigo de Payarola».