Por qué en Luzu TV se burlaron de una oyente de Neuquén: «Hablá en español»

Desde el programa «Nadie dice nada» conducido por Nicolás Occhiato en Luzu TV, se vivió un momento cómico y polémico cuando una oyente de Neuquén, de 23 años, llamó para compartir su experiencia amorosa utilizando términos que despertaron risas y algunas burlas en el estudio.

Por qué en Luzu TV se burlaron de una oyente de Neuquén

La joven, que se identificó como Flor, comenzó relatando su relación de dos meses con un chico al que describió como «divino, muy de peña, familiero», destacando que le encantaba esa faceta de él. Sin embargo, mencionó una situación particular sobre la relación, utilizando el término «Love Boombing».

«Cuando no hay Love Boombing«, dijo Flor, lo cual detuvo la conversación y generó confusión en Occhiato, quien preguntó: «¿Cuando no hay love que?» A lo que Flor respondió: «No hay love boombing», explicando que se refiere a cuando una persona te muestra todo el amor del mundo de golpe.

La conversación continuó y la joven de Neuquén mencionó que la relación le daba «cien por ciento green flag«, lo que desencadenó aún más risas en el estudio. Nicolás Occhiato bromeó diciendo: «Hablá en español la cdtm», mientras que Flor Jazmín Peña, otra conductora del programa, comentó: «Me da green flag, esa nunca la escuché».

Qué es el «Love Boombing» y el «Green Flags»

El love bombing o bombardeo amoroso es un intento de influir en una persona mediante demostraciones de atención y afecto. Se puede utilizar de diferentes formas y con fines positivos o negativos.

El término green flags o «banderas verdes» se refiere a acciones o rasgos positivos que indican comportamientos saludables. Se trata de lo contrario de las red flags o «banderas rojas», que señalan peligro y la necesidad de reconsiderar una relación.

Este intercambio se volvió viral en las redes sociales y generó la reacción particular entre los habitantes de Neuquén. Muchos neuquinos expresaron en redes que no se identifican con el uso de estos términos en inglés, argumentando que no es parte de su jerga habitual.