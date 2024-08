Por qué Homero Pettinato le pidió disculpas a Javier Milei: «No es lo que yo quiero generar»

Homero Pettinato se refirió a la polémica que envuelve a su hermana Tamara y al expresidente Alberto Fernández. En ese contexto también le pidió disculpas a Javier Milei y a su hermana por un «chiste» que había hecho meses atrás en los Premios Olga.

«La mitad del país votó a alguien que se c… a la hermana”, había dicho el joven en aquel momento. Así en el programa Sería Increíble, Homero contó que los mensajes que recibió el último fin de semana con lo hicieron recapacitar.

Por qué Homero Pettinato le pidió disculpas a Javier Milei

“Hice un chiste interno opositor que se da por lo unido que son Javier Milei y su hermana, entonces está ese chiste jodiendo y dando vueltas. Me di cuenta que me dedico a hacer feliz y reír a la gente y en ese chiste hice todo lo contrario», reflexionó Homero Pettinato en Olga.

«Hice que medio país se sienta iracundo, se sienta resentido con mi persona y me di cuenta que no es lo que yo quiero generar, ni a palos. Por ende lo primero que me corresponde decir es pedir disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste. Ese chiste es violento, violenta a la hermana de Javier Milei y a Javier Milei», agregó el comunicador.

«Me di cuenta este fin de semana que recibí tanta violencia que esas cosas duelen, y que le deben haber dolido al presidente y su familia. No es lo que quiero mostrar como comunicador, así que pido disculpas por ese chiste. El público me lo hizo saber el fin de semana violentándome de la misma manera con lo de mi hermana, devolviéndome con la misma moneda», cerró Homero.