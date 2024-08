La dura crítica de Homero Pettinato a Alberto Fernández antes de que se filtre el polémico video

Luego de que se revelara el polémico video de Alberto Fernández y Tamara Petinatto en el despacho presidencial de la Casa Rosada, salió a la luz una entrevista de LAM a Homero Pettinato. En la conversación que se hizo horas antes de que se filtre la filmación de su hermana, el conductor de Olga criticó duramente al exmandatario por las acusaciones que hizo Fabiola Yañez en su contra.

Alberto Fernández no pudo escapar de las críticas luego de ser denunciado por su exesposa Fabiola Yañez por violencia de género. A partir de esta situación muchas figuras mediáticas salieron a opinar sobre la situación y Homero Petinatto fue uno de ellos.

La dura crítica de Homero Pettinato a Alberto Fernández: «Siento profundo asco»

Esta mañana el hijo de Roberto Pettinato habló con LAM horas antes de que se filtrara el video que involucra a su hermana, Tamara, y fue contundente al opinar: «Siento profundo asco y rechazo por cualquier persona que golpea a una mujer, que maltrata a su pareja. Es una de las cosas con las que no se puede transar en absoluto, que decís ‘bueno, hasta acá llegó mi paciencia’. El caso nos une a todos en un solo lugar».

El conductor de Olga, aprovechó también para referirse a las críticas que recibió en redes sociales que lo señalan por haber apoyado a Fernández y aclaró: «En realidad yo no lo voté, sí simpaticé porque simpatizo un poco más con una familia de políticas que representan más esos partidos que los libertarios. Simplemente es una cosa de convicciones».

«No soy un fanático político, no soy una persona que se vuelva loco por ninguno de los representantes, ni nada por el estilo, pero la agité un poquito porque Twitter es Twitter», agregó.

Por otra parte se refirió a la opinión de los seguidores del presidente Javier Milei y consideró: «Si vos festejaste que cerraran el Ministerio de la Mujer, que cierren la línea 144 o que cierren la Comisaría de la Mujer, ahora no me vengas a decir que te dan asco los golpeadores. Realmente no querías hacer nada, no querías sostener políticas que fueran en contra de estos actos de violencia».

«Lo que me molesta a mí de la gente en general es cuando las supuestas convicciones se van acomodando todo el tiempo a lo que vos ya pensabas, a lo que vos elegiste. A vos no te molesta la corrupción, a vos te molesta la corrupción de ese grupo de políticos porque ya lo odias, pero tu grupo de políticos puede ser corrupto tranquilamente y a vos no te molesta», comentó.

Finalmente opinó sobre el tema: “Tengamos coherencia. Si estás en contra de esto, estás en contra realmente, lo haga quién lo haga. Por eso quienes en algún momento simpatizamos por Alberto Fernández estamos doblemente heridos por esta realidad, y obviamente más calientes, más enojados y más indignados”.