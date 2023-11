Por qué Indiana Cubero no fue al casamiento de su mamá Nicole Neumann y Manu Urcera

Indiana Cubero no asistió al casamiento de Nicole Neumann en Neuquén.

Finalmente Indiana Cubero no estuvo presente en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera. Este mediodía, la modelo y el piloto de automovilismo se casaron por civil en Neuquén.

La fiesta de unión civil tiene lugar en la bodega Malma, en San Patricio del Chañar pero no cuenta con la presencia de Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Días atrás también se supo que la mamá de Nicole, Claudia Neumann, tampoco se haría presente en el evento. «No estoy invitada», había declarado Claudia, al ser consultada por su asistencia al evento.

“Nicole se casa por tercera vez”, anunció esta mañana Pía Shaw en A la Barbarossa “Habrá casi 500 invitados. Todo será muy reservado. Esto será el civil, la otra parte será en Buenos Aires. Pero, lamentablemente, su hija mayor Indiana no va a asistir a la boda. Irá a la de Buenos Aires”, explicó la panelista.

Por qué Indiana Cubero no fue en el casamiento de Nicole Neumann

Finalmente Indiana Cubero optó por no ir a la boda de su mamá Nicole Neumann y Manu Urcera en Neuquén. “Indiana no va por varios temas. Uno, el colegio. Ya tiene varias faltas”, confió la periodista Pía Shaw. “El otro tema es que no se siente demasiado cómoda”, agregó en A la Barbarossa la panelista.

Quienes no se perderán la fiesta en la bodega Malma son Allegra y Sienna Cubero: “Por el tema de las faltas y de unas materias que tenía que dar, decidió no ir. Sus dos hermanas viajaron en avión privada ayer. Ellas sí estarán acompañando a su mamá”, reveló Pía.