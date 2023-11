Las primeras imágenes del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera en Neuquén

Finalmente Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron por civil en Neuquén. Las primeras imágenes de la fiesta se difundieron en Intrusos, el programa de América TV.

Entre las imágenes que proyectaron al aire se destacaba la foto de Nicole Neumann junto a sus suegros, los padres de Manu, Claudio Urcera y María Cecilia Roza.

Mientras proyectaban las imágenes, en el programa destacaron la «sencillez» de la vestimenta de Nicole. Las fotos fueron enviadas a la periodista Laura Ubfal por «amigos» de Manu Urcera.

«Todos luciendo un look informal, campestre porque así es la boda en San Patricio del Chañar», señaló Ubfal en la bodega Malma. Segundo después mostraron un paneo del lugar donde se llevó a cabo la fiesta.

Indiana Cubero, la gran ausente del casamiento de Nicole Neumann

Indiana Cubero optó por no ir a la boda de su mamá Nicole Neumann y Manu Urcera en Neuquén. “Indiana no va por varios temas. Uno, el colegio. Ya tiene varias faltas”, confió la periodista Pía Shaw. “El otro tema es que no se siente demasiado cómoda”, agregó en A la Barbarossa la panelista.

Quienes no se perdieron la fiesta en la bodega Malma son Allegra y Sienna Cubero: “Por el tema de las faltas y de unas materias que tenía que dar, (indiana) decidió no ir. Sus dos hermanas viajaron en avión privada ayer. Ellas sí estarán acompañando a su mamá”, reveló Pía.