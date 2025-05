Un nuevo consejo en adiestramiento canino está generando controversia entre los amantes de los perros: saludar a tu mascota cuando llegas a casa podría ser el peor error. Según los especialistas, esta práctica, aunque común y cargada de buenas intenciones, puede agravar problemas como la ansiedad por separación, un trastorno que afecta a muchos perros.

Por qué saludar a tu perro cuando llegas es el peor error según los expertos en adiestramiento

La ansiedad por separación es un trastorno frecuente en los perros, «caracterizado por una angustia intensa cuando el animal se queda solo, explica Víctor Mañero, de Adican, en una entrevista que comparte en su canal en TikTok (@adican_adiestradorcanino).

Los síntomas incluyen ladridos excesivos, destrucción de objetos o incluso intentos de fuga. Según los expertos, este comportamiento puede tener su origen en experiencias traumáticas durante la etapa temprana del perro, cambios en su entorno o una falta de socialización adecuada.

Víctor Mañero explica que saludar al perro con gran entusiasmo al llegar refuerza su dependencia emocional hacia el dueño, intensificando la ansiedad cuando este no está presente. En lugar de un saludo efusivo, recomienda esperar unos minutos, permitir que el perro se calme y luego interactuar con él de manera tranquila para fomentar un estado emocional más equilibrado.

Un cambio muy discutido en las redes

El consejo no ha sido bien recibido por todos. En Instagram, un usuario expresó su desacuerdo: “Díganle al señor adiestrador que las mascotas son para eso. No veo las horas de llegar para que me reciban como un amigo que volvió de la guerra”.

¿Cómo encontrar el equilibrio?

Si bien el experto sugiere moderar los saludos para ayudar a los perros a manejar mejor la soledad, también reconoce que cada animal es único. Para aquellos que muestran signos de ansiedad por separación, recomienda complementar el cambio en la rutina de saludos con otras estrategias, como enriquecimiento ambiental, paseos regulares y, en casos severos, la consulta con un veterinario o etólogo.