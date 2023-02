¿Por qué se fue Nati Jota de Luzu TV y quién la reemplazará?

La conductora y periodista, Nati Jota, anunció su salida de Luzu TV de manera sorpresiva y comunicó que este miércoles será su último programa. Esta salida se da luego de la partida de Cande Molfese, la cual estuvo envuelta en rumores de pelea con Nico Occhiato.

En el último tiempo, la productora Luzu TV, organizada y creada por Nico Occhiato, viene creciendo a pasos agigantados, gracias a los programas que lleva a cabo: Antes que Nadie; Nadie Dice Nada; Red Flag; Más de lo Mismo y Nachito Mercenario.

Sin embargo, este lunes se confirmó una noticia que impactará en la empresa: Nati Jota comunicó que dejará de formar parte de Nadie Dice Nada y Luzu. La periodista compartía equipo con el exparticipante de Combate, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. También cubrieron juntos el Mundial Qatar 2022 y luego estuvieron en la costa argentina para la temporada de enero.

De acuerdo a lo manifestado por Jota, la decisión tiene que ver con un ciclo cumplido y por el hecho de encarar nuevos proyectos. Aunque algunos fanáticos apuntan contra el conductor del programa, ya que no le insistió lo suficiente para que se quede. “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, expresó.

“Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé dónde”, concluyó.

Quién reemplaza a Nati Jota en Luzu TV

Pese a que no está confirmado oficialmente, la conductora que ocuparía su lugar en NDN sería Momi Giardina, quien ya formaba parte del medio, pero que ahora será parte del programa principal.

Cómo y cuándo ver a Nadie dice Nada

El programa Nadie Dice Nada se transmite, en vivo y en directo, de lunes a viernes de 10 a 13, por el canal de Luzu TV.