Por qué Silvina Luna pediría por su mamá, mientras sigue internada en terapia intensiva

Silvina Luna continúa internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, de Buenos Aires, donde afronta las consecuencias de una falla renal derivada de su cuadro de hipercalcemia, generada por una mala praxis del médico Aníbal Lotocki, a las que se sumó el contagio de COVID-19 dentro del centro de salud, por lo que la preocupación sobre su estado fue en incremento.

Esta situación obligó a Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, a evitar el reporte diario de información sobre la salud de la modelo, ya que sus allegados aseguran que es un monitoreo de día a día y que, por ahora, no hay un cuadro estable que permita saber cuál será su futuro.

La decisión de Ezequiel sobre el estado de su hermana, Silvina Luna, recordó a Carmen Barbieri, conductora de «Mañanísima» en Magazine, su internación en terapia intensiva también derivada de un cuadro de COVID-19 que se complicó.

Es que sus más cercanos aseguraron que Silvina Luna confunde a otras personas en el hospital con su mamá, quien murió en 2008 tras descompensarse en su casa. “Eso es por la medicación” aseguró Carmen Barbieri al respecto.

Silvina Luna “está en un coma inducido. Va a salir adelante, y ojalá lo pueda contar. Si ella habla de su mamá es porque la está viendo” aseguró Carmen Barbieri.

Silvina Luna en terapia intensiva: Los fuertes comentarios de la esposa de Aníbal Lotocki

Mientras Silvina Luna sigue peleando para afrontar las consecuencias de la mala praxis realizada por Aníbal Lotocki, la esposa del médico, María José Favarón, hizo polémicas declaraciones en redes sociales, donde habló de las intervenciones realizadas y defendió a su marido.

Favarón respondió preguntas en Instagram sobre la situación que afecta a Silvina Luna y la muerte de Mariano Caprarola, y defendió a Aníbal Lotocki. “Yo me operé un poco antes que ella y sí, claro, tenemos exactamente el mismo procedimiento. Y tengo mucha gente conocida que también. Y aquí estamos, muy bien” publicó la esposa del médico inhabilitado.

Otra pregunta fue “¿No te da miedo terminar como Silvina (Luna), Mariano (Caprarola), Gabriela (Trenchi), etc, etc.?”. Pero la mujer de Aníbal Lotocki, respondió en tono despreocupado: “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo” concluyó.