Premios Martín Fierro 2024: ¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia?

Los Premios Martín Fierro 2024 a lo mejor de la televisión se entregará el próximo domingo 2 de junio desde el Salón Pacífico del Hotel Hilton, con transmisión de Telefe.

«Aptra se complace en anunciar la realización de la gran fiesta de la televisión argentina, como desde hace más de seis décadas: los Premios Martín Fierro a la producción televisiva 2023″, anunció el comunicado enviado por Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

La alfombra roja comenzará a partir de las 19 horas, mientras que la entrega será a partir de las 21. Aún no se confirmó quiénes conducirán, aunque seguramente se trate de una figura de Telefe.

El salón se llenará con 600 invitados, entre actores, conductores, periodistas y productores, que disfrutarán de un exclusivo menú preparado especialmente para la ocasión.

El año pasado, Santiago del Moro estuvo a cargo de la conducción y Gran Hermano se convirtió en el ganador del Martín Fierro de Oro.

Habrá que ver qué ocurre este año en el que la televisión abierta no presentó nuevas ficciones. Sin dudas, será una entrega diferente.

Benjamín Vicuña, protagonista de uno de los momentos más comentados del Martín Fierro 2023

El discurso de Benjamín Vicuña quedó inmortalizado en el tiempo ya que, tras consagrarse como Mejor Actor Protagonista de Ficción en el Martín Fierro 2023, agradeció a APTRA, al público, «que son principalmente las personas con las que nosotros trabajamos». A Argentina: «Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante (por el 9 de julio), que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor…» expresó Benjamín Vicuña en su momento de gloria.

De inmediato, Benjamín Vicuña hizo una pausa y no pudo evitar ponerse nervioso, ya que el director de cámara de los Martín Fierro 2023 había elegido enfocar a «Pampita», su exesposa y madre de sus cuatro hijos.