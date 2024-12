Preocupación por la salud de Alberto Cormillot: qué le pasó al reconocido doctor

La hija de Alberto Cormillot, René Cormillot, habló este lunes con América Noticias sobre el estado de salud de su padre, quien se encuentra internado por una posible trombosis en una de sus piernas. Preocupación por la salud del reconocido médico.

La salud de Alberto Cormillot: la palabra de la familia

René Cormillot, la hija del reconocido médico Alberto Cormillot, explicó que su padre fue internado «para descartar una trombosis, ya le hicieron estudios, está esperando al médico para que lo vea y ya se está por ir a la casa«.

René destacó que Alberto Cormillot venía con problemas en una de sus piernas, pero por reiterados esguinces ya que el médico no deja de hacer actividad física y eso es lo que lo mantiene tan vital con 86 años.

«Tuvo esguinces, hace más de lo que puede, pero le gusta demasiado, baila porque es feliz, es su vida el tap. El tipo armó pisos de tap en su casa, en un salón de la clínica, lo disfruta con Emilio (su pequeño hijo), no tiene límites, sigue haciendo aéreo«, contó René sobre Alberto Cormillot.

«A mi papá no le pasan los años, Navidad la pasa en la casa, nos juntamos pero no tenemos costumbres navideñas, no comemos vitel toné, pan dulce ni turrón, no tomamos alcohol, asado tampoco, comemos pescado y ensaladas», explicó la hija del doctor al hablar de las costumbres saludables de los Cormillot.

Por su parte, la esposa de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, cansada de los rumores a través de la internación de su pareja, compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram desmintiendo que se tratase de algo grave y se quejó de que siempre la traten de “mala esposa” cuando él ingresa al hospital.

“Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas, lo dejaron internado. Ahora hace un rato nos vinieron a dar los resultados…”, explicaba la nutricionista mientras Cormillot asentía sonriente sin decir ninguna palabra.

La salud de Alberto Cormillot: qué le pasó al reconocido doctor

El reconocido médico y especialista en nutrición, Alberto Cormillot, fue internado en la clínica CEMIC de Buenos Aires a las 16:30 del domingo, debido a una trombosis en la pierna izquierda, según informó el periodista Fede Flowers de Splendid AM 990.

De acuerdo con el reporte, Cormillot habría asistido a la guardia médica la noche anterior al presentar síntomas preocupantes que lo llevaron a buscar atención profesional, por lo que se le realizó un doppler cardíaco para evaluar su condición y definir el tratamiento más adecuado.

La trombosis es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena, lo que puede derivar en complicaciones graves si no se trata de manera oportuna.

Con información de Noticias Argentinas.-