Preocupación por la salud de Emilia Mernes, fue internada y volvió a suspender su show: ¿Qué le pasó?

Emilia Mernes vuelve a reprogramar sus shows en el Movistar Arena. Desde su cuenta oficial de Instagram informaron que el show reprogramado para el 7 de mayo, pasa para el 26 de mayo, porque la cantante continua bajo observación médica. Las personas que tenían entradas para el 3 de mayo serán válidas para esta nueva función.

‘La Original’ había reprogramado su séptimo show en el Movistar Arena del pasado 3 de mayo porque presentaba problemas de salud que la obligaron a posponerlo. La cantante estuvo hasta el último momento, en espera de poder realizar su performance. Sin embargo, tomó la difícil decisión de cancelar el evento y ofreció disculpas a las 15 mil personas que esperaban verla.

«No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal«, expresó visiblemente angustiada.

«El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá», agregó.

Toda la información extra será compartida en las redes sociales de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena.

Emilia Mernes y Tini Stoessel hicieron explotar al público con La Original

La cantante Emilia Mernes se presentó en el Movistar Arena ante 15 mil personas e hizo un recorrido por toda su carrera. Uno de los momentos más importantes del show fue cuando invitó a su amiga Tini Stoessel al escenario a cantar el hit “La_Original_mp3” y al final de la canción se dieron un apasionado beso.}

La exprotagonista de Violetta se lookeó para el show y cantaron juntas uno de los temas más escuchados del álbum. En un momento, Tini casi se cae al piso y ambas se rieron de lo sucedido. Pero al final decidieron imitar al videoclip y se dieron el tan esperado beso cuando la canción dice: “MUA”.

El público deliró no solo con el hit sino con el beso. Ambas se mostraron envueltas en emoción y se abrazaron.