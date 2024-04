Emilia Mernes, Milo J, María Becerra y Bizarrap entre los más nominados a los Premios Gardel

De la mano de Fede Bareiro, Ceci Mendez, Guille Gilabert y Cris Vanadía los Premios Gardel anunciaron a todos sus nominados para la edición 2024 que será realizada el 28 de mayo en el Movistar Arena.

Los artistas que competirán por el máximo galardón de la música argentina, el Gardel de Oro, serán: Miranda!, Emilia, Lali, David Lebón, Milo J y Fito Páez, quienes también fueron nominados a álbum del año.

La premiación es organizada por CAPIF, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina y se podrá ver en vivo por Star + y Star Channel.

Nuevamente, los más nominados son artistas de la música urbana, entre ellos: Milo J, con 11 nominaciones, Emilia Mernes también con 11, Bizarrap, María Becerra y Nicki Nicole con 9 nominaciones.

La lista completa de los nominados

Álbum del Año

– Hotel Miranda! (Miranda!)

– .mp3 (Emilia Mernes)

– Lali (Lali Espósito)

– Herencia Lebón (David Lebón)

– Eadda9223 (Fito Páez)

– 111 (Milo J)

Canción del Año

– Tranky Funky (Trueno)

– La_Original.mp3 (Emilia Mernes & Tini Stoessel)

– Dispara*** (Nicki Nicole & Milo J)

– Corazón Vacío (María Becerra)

– Medalla de Oro (El Mató a un Policía Motorizado)

– La Morocha (Luck Ra & B)

– Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 (Bizarrap & Shakira)

– Obsesión (Lali Espósito)

– Investido (Ebay, Wos & Santiago Motorizado)

– Los del Espacio (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One)

Grabación del Año

– La rueda mágica (Fito Páez)

– Obsesión (Lali Espósito)

– Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 (Bizarrap & Shakira)

– Tranky Funky (Trueno)

– Los del Espacio (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One)

– Corazón Vacío (María Becerra)

– Dispara*** (Nicki Nicole & Milo J)

– La Morocha (Luck Ra & B)

– M.A.I (Milo J)

– La_Original.mp3 (Emilia Mernes & Tini Stoessel)

Mejor Álbum de Artista de Cuarteto

– Luna Park nro 12 (Ulises Bueno)

– #Lavozfemeninadelcuarteto#Envivo (Magui Olave)

– La muela – Lbc (Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos)

Mejor Álbum Artista de Folklore

– Retrato de familia (Teresa Parodi)

– Natural (Soledad)

– Canciones del viento (Maggie Cullen)

– Suelto (José Luis Aguirre)

– Vida (Marcelo Dellamea)

Mejor Álbum Artista de Rock

– Carcasutra (Carca)

– Eadda9223 (Fito Páez)

– Herencia Lebón (David Lebón)

Mejor Álbum Artista de Tango

– Manifiesto (Omar Mollo & El Muro Tango)

– Minella (Carolina Minella)

– El cantor de tangos (Guillermo Fernández)

Mejor Álbum Artista Pop

– Altar (Luz Gaggi)

– Hasta el alma (Luciano Pereyra)

– Lali (Lali Espósito)

– Mejor Álbum Artista Pop Tradicional

– Lo que soy (Yamir Rojas)

– Aute por Demare (María José Demare)

– Toda una vida (Dany Martin)

Mejor Álbum Artista Pop Urbano

– Acoustic session (María Becerra)

– Cupido (Tini Stoessel)

– .mp3 (Emilia Mernes)

– Romance mixtape 2 (Lara91k)

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

– El Encargado 2 (Alejandro Kauderer & Ignacio Gabriel)

– Norma (Banda sonora original) (Tomi Lebrero)

– The last of us, season 1 (Gustavo Santaolalla)

Mejor Álbum Canción de Autor

– 3D (Santi Celli)

– Tríada (Sol Bassa)

– El rostro de los acantilados (Lisandro Aristimuño)

– La Fuerza (Duratierra)

Mejor Álbum Conceptual

– 111 (Milo J)

– Mojones «Signos y memorias de la patria» (Liliana Herrero, Teresa Parodi & Juan Falú)

– Mercedes florecida (Mercedes Sosa)

– Sur (Yami Safdie)

Mejor Álbum en vivo

– XV Años – En vivo Estadio Obras (Eruca Sativa)

– Miguel Mateos sinfónico (En vivo) (Miguel Mateos)

– Homenaje a de Ushuaia a La Quiaca (Barbarita Palacios & Javier Casalla)

– Divididos en Vélez – Agradecer y seguir (Divididos)

– Salir de acá! (Lucy Patané)

Mejor Álbum Grupo de Rock

– Canción mata algoritmo (Todo Aparenta Normal)

– ¿Quién sabe? (Las Pastillas del Abuelo)

– Super terror (El Mató a un Policía Motorizado)

Mejor Álbum Grupo de Pop

– Kamaleon (De La Rivera)

– Renacimiento (Turf)

– Hotel Miranda! (Miranda!)

Mejor Álbum Pop Alternativo

– Sueño crítico (Silvestre y La Naranja)

– Rawr (Taichu)

– Pulsión (Mar Marzo)

– Aqua di Emma (Emmanuel Horvilleur)

– Nafta II (Nafta)

– Pura (BB Asul)

– Hola Precioso (El Kuelgue)

Mejor Álbum Rock Alternativo

– Clase B (Mujer Cabra)

– Neo (Neo Pistea)

– El sonido del éxtasis (Winona Riders)

– Tripolar (Usted Señalemelo)

– El final de las cosas (Barbi Recanati)

Mejor Álbum Urbano

– Mafia lirical (Ecko)

– Portales (Deluxe edition) (Tiago PZK)

– Antes de Ameri (Duki)

– Alma (Nicki Nicole)

– Serotonina (Khea)

– Tu dúo favorito (Ysy A & Bhavi)

– En dormir sin Madrid (Bizarrap & Milo J)

Mejor Canción de Cuarteto

– Si pudiera (La K’onga, Luck Ra & El Vecino)

– Mentiras | Crossover #3 (Big One, Ulises Bueno & Rusherking)

– Buen actor (Juan Ingaramo & Ulises Bueno)

– La morocha (Luck Ra & Bm)

Mejor Canción de Pop Urbano

– La_Original.mp3 (Emilia Mernes & Tini Stoessel)

– Corazón Vacío (María Becerra)

– Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 (Bizarrap & Shakira)

Mejor Canción de Pop

– Mejor que ayer (Diego Torres)

– Obsesión (Lali Espósito)

– Pelo suelto (Conociendo Rusia & Elsa y El Mar)

– Siesta de verano (Luciano Pereyra & Luis Fonsi)

– A tu lado (Alejandro Lerner)

– Perfecta (Versión 2023) (Miranda!, María Becerra & FMK)

Mejor Canción de Rock

– Tajada (Babasónicos)

– Y no me digan nada (mujer Cebra)

– San saltarín (Divididos)

– Nuevo comienzo (Usted Señalemelo)

Mejor Canción Tropical

– Enemigo (Rodrigo Tapari)

– Adiós amor (La Delio Valdez & Ke Personajes)

– Adicto (Emanero, La K’onga & Antonio Rios)

Mejor Canción Urbana

– Mercho remix (Lil Cake, Ozuna & Ryan Castro feat. Migrantes & Nico Valdi)

– En la intimidad | Crossover #1 (Big One, Emilia Mernes & Callejero Fino)

– Rara vez (Taiu & Milo J)

– Los del Espacio (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One)

– Remember me (Duki, Khea & Bizarrap)

– 8 Am (Nicki Nicole & Young Miko)

– Ad honorem, vol. 1 (Dillom)

– Tranky funky (Trueno)

– Fruto (Bizarrap & Milo J)

– Un finde | Crossover #2 (FMK & Ke Personajes)

Mejor Colaboración

– Que me falte todo (Luck Ra & Abel Pintos)

– La_Original.mp3 (Emilia Mernes & Tini Stoessel)

– Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 (Bizarrap & Shakira)

– Perfecta (Versión 2023) (Miranda!, María Becerra & FMK)

Mejor Colaboración Urbana

– Remember me (Duki, Khea & Bizarrap)

– Un finde | Crossover #2 (FMK & Ke Personajes)

– Fuck el police remix (Trueno & Cypress Hill)

– Milo J: Bzrp music sessions, vol. 57 (Bizarrap & Milo J)

– Los del Espacio (Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One)

– Dispara *** (Nicki Nicole & Milo J)

Mejor Nuevo Artista

– 333 (Evlay)

– 111 (Milo J)

– Altar (Luz Gaggi)

– El sonido del éxtasis (Winona Riders)

– El consorcio (Tomi Lago)

– Big One crossovers (Big One)

– Pura (BB Asul)

– Constimordor (Barro)

– Pulsión (Mar Marzo)

– Cómo estás? :$ (Un Verano)

– Clase b (Mujer Cebra)

– Perdont (Julián Baglietto)

– Del interior (Mariela Carabajal)

Mejor Video Clip Corto

– La_Original.mp3 (Emilia Mernes & Tini Stoessel)

– Ola de suicidios (Dillom)

– Fuck el police remix (Trueno & Cypress Hill)

– Quiénes son? (Lali Espósito)

Mejor Video Clip Largo

– En dormir sin Madrid (Bizarrap & Milo J)

– XV Años – En vivo Estadio Obras (Eruca Sativa)

– Hotel Miranda! (Miranda!)