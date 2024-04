Se juntaron «Las originales»: Tini apareció en el show de Emilia y cerraron con un beso

La cantante entreriana Emilia Mernes se encuentra de gira con su tour «.mp3». La artista rompió records agotando 10 shows en el Movistar Arena y su cuarto show tuvo una invitada muy especial: su amiga Martina «Tini» Stoessel.

Antes de empezar a interpretar su hit «La Original» donde colabora con Tini, la artista le dedicó unas sentidas palabras. «Estoy contenta porque esto lo escribí con una amiga a quien adoro muchísimo, que este último tiempo la pude conocer un montón, ella siempre confió en mí y en este último tiempo nos hicimos muy unidas» comenzó diciendo Mernes.

«Es un ser maravilloso, un ángel. Esta es una canción que la escribimos para todas esas personas que alguna vez no pudieron mostrarse como son. Así que deseo con todo mi corazón que cada quien pueda ser quien quiere ser» concluyó y empezó a sonar el tema.

Mientras se escuchan las primeras notas de «La Original» apareció Tini y el público enloqueció con la presencia de la cantante. Las estrellas pop la rompieron en el escenario y cerraron el tema al igual que en el vídeoclip: con un beso.

«Un aplauso para Tini ¡Reina de la Argentina!» gritó Emilia y el público ovasionó a Stoessel.

“Que emoción estar acá, los amo mucho. Muchas gracias por invitarme amiga. Espero que estén disfrutando de esta noche. Te merecés esto y todo lo que te está pasando, todo lo que estás viviendo, estoy demasiado orgullosa de vos, de todo tu equipo hermoso, de todos los chicos , los amo con todo mi corazón y a toda la gente” expresó la interprete de «22».

Tini no es la primera invitada a los 10 Movistar Arena de la cantante de Nogoyá. Nicki Nicole, Tiago PZK, Mesita, BM y Duki también se sumaron a los recitales.

Emilia Mernes rompió el silencio en el primero de sus diez Movistar Arena: ¿Qué dijo?

La cantante rompió el silencio luego de las críticas que recibió por no pronunciarse sobre temas políticos ni sobre los agravios del presidente Javier Milei a Lali Espósito y soltó lo que ninguno de sus fanáticos se imaginaba. «Basta», sentenció en medio de un show lanzando una confesión que revolucionó las redes sociales.

En el primero de sus 10 shows agotados en el Movistar Arena, Emilia Mernes aprovechó un momento de euforia de sus fans para contar por qué no habla de política de forma pública. Según publica el medio El Destape, se mostró arrepentida de no haberse pronunciado en ciertos temas, mientras artistas colegas eran amedrentadas por el presidente Javier Milei.

“Me sentí abrumada por el odio en las redes sociales. Si no hubiera hecho un trabajo por mí, en mi amor propio y haber ido a terapia, no estaría acá parada” expresó. “Si no lo hice, fue porque tenía miedo que mi voz no fuera lo suficientemente importante y que cualquier cosa que diga sea reducida a un titular”, agregó en su explicación pública.

Por último, la artista reveló que está buscando «su propia voz» para referirse a cuestiones que exceden lo musical y agradeció a su auditorio: “Me encanta ver como muchos de los presentes se identifican con mi música, así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran y amo”.