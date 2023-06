Procesaron por abuso sexual al ex chofer de Jorge Rial: la palabra de Morena

Morena Rial denunció por abuso sexual al ex chofer de su papá Jorge.

En las últimas semanas, Morena Rial decidió aparecer en televisión y contar detalles de su infancia. Sin embargo, hoy celebra que su exposición haya servido para que la Justicia ponga el ojo en una causa que ella no quería que quedara en el olvido.

Su abogado, Alejandro Cipolla, consiguió que procesaran a Pablo Mariano Báez, el ex chofer de Jorge Rial, que fue denunciado por Morena por haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente.

Las publicaciones de Morena Rial y su abogado sobre el caso en las redes sociales

“Hoy, luego de varios años de pelea, pudimos llevar a indagatoria a la persona que arruinó la infancia de More Rial. Este abusador no puede estar en libertad”, publicó el abogado en su cuenta de Instagram, donde luego mostró el escrito que dice que la Justicia decidió “no hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal por prescripción” y procesar a Pablo Mariano Báez. Además, no podrá salir del país y lo embargaron por más de 2 millones de pesos.

“Logré la justicia que tanto esperó”, agregó el abogado y Morena celebró este fallo: “Gracias, mi amor. Esto es lo que estoy pidiendo desde mi adolescencia, que alguien me defienda, ¡que haga pagar a este hijo de pu… lo que me hizo! Gracias, Ale, sos el único que logró esto y que trae un poco de paz a mi corazón”.

La denuncia se hizo en 2023, pero el episodio ocurrió en 2016. Según detalla el documento legal, el ex chofer de Rial es considerado “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por tener a cargo de la guarda de la damnificada reiterado en dos oportunidades”. También se lo procesó por “abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal”.

Con información de Noticias Argentinas.