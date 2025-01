Qué dicen los chats entre la China Suárez y Franco Colapinto antes de su primer encuentro 

Si bien la China Suárez vive un apasionado romance con Mauro Icardi, tuvo un desenlace en noviembre con Franco Colapinto. Este viernes, al aire de LAM (América), revelaron los chats que habrían intercambiado la actriz y el piloto de Fórmula 1 antes de conocerse, cuando planificaron su encuentro.

El panelista contó que la ex Casi Ángeles le habló al corredor desde su cuenta secundaria de Instagram y el primer mensaje fue contundente: “¿No me vas a empezar a chamuyar?”. “Franco, que es medio lerdo, arrugó. Ella lo arranca a apurar, le dice una fecha y le pone ‘me saco pasaje y voy a Madrid’”, acotó el periodista.

“Ella se sacó el pasaje, eligió un hotel, pagó una suite y en el momento de que se van a encontrar le dice ‘bueno, llegué. Venite al hotel, cuarto tanto’. Le da la dirección, hotel tope de gama, era la suite Emperador. La China la puso”, contó.

La información que dio a continuación Ochoa fue de alto voltaje: “El chat dice que el chabón llegó y dijo que ella lo estaba esperando directamente en bolas en la cama. El próximo mensaje es ‘cul… todo el finde’. Ella tenía todo armado y tenía el plan de los tres días cuando estuvieron en Madrid, donde iban a comer y todo. La China garpaba todo, lo manejó todos esos días”.

“Le dijo que la habían llamado de todos lados, pero que iba a cuidar su relación”, cerró Pepe, al referirse que la artista iba a mantener perfil bajo para no dañar el incipiente vínculo.

La pelea entre Mauro Icardi y la China Suárez por Franco Colapinto

Mientras que en las redes se muestran sumamente enamorados, Mauro Icardi y la China Suárez habrían tenido su primera crisis de pareja por Franco Colapinto.

Pepe Ochoa contó al aire de LAM (América) que al futbolista no le cayó nada bien el affaire que la actriz tuvo con el piloto de Fórmula 1 en noviembre del año pasado, cuando se los vio caminando juntos por las calles de Madrid.

El panelista comentó: “Mauro tuvo una pelea fuerte con la China porque habló con una persona cercana al entorno de Colapinto, a raíz de que ambos se dejaron de seguir. Esta persona le confirmó que ella quería ir más allá con él y que Mauro era su segunda opción”.

De acuerdo con lo que explicó el productor del programa que conduce Ángel de Brito, el entorno del delantero del Galatasaray de Turquía estaría harto de las mentiras de la ex Casi Ángeles. “Ella le mintió. Le dijo que Franco fue solo una amistad, que solamente se cruzaron en España”, sumó.

Y cerró: “Por esto, Mauro la encaró y le dijo que le estaba mintiendo, que tenía la data de que se habían cruzado más de una vez (con Franco) y no solo en España”.