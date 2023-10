Qué dijo Andrea Rincón sobre la fuerte pelea con Belén Francese, en PH Podemos Hablar

Andrea Rincón y Belén Francese protagonizaron un fuerte cruce en la grabación de PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, que trascendió el momento y se extendió con las respuestas de ambas participantes después del mal momento que vivieron.

Después de la pelea, que quedó plasmada en el programa que se emitirá mañana, Andrea Rincón se defendió por las críticas y aseguró que pasó un mal momento en plena grabación. «Para mi fue llanto, no la pasé bien desde mi punto de vista. Además estaba muy contenta antes de ir con el look, después de mucho tiempo me sentía bien como mujer» comentó la mediática, en diálogo con periodistas.

Andrea Rincón reconoció haber sido parte de la fiesta que enunció Belén Francese, pero desmintió el episodio del que indicaron que fue protagonista. «No pensé que iba a inventar esto, diez veces dije que eso no pasó, todo el mundo vino y me dijo que es una desubicada» indicó la artista.

«Estaba buscando esto, sabía que al otro día iba a salir en todos los portales. ¿Por qué me tengo que bancar esto? Yo no tengo nada que ver, contá tu anécdota» señaló Andrea Rincón.

Finalmente, Andrea Rincón agregó que «no tolero la mentira, me mandé un montón de cagadas en mi vida pero me hago cargo. Es tremendo lo que dijo, no voy a permitir que se me ensucie, yo no soy esa clase de persona. Espero que no editen tanto el programa para que vean cómo ella buscó esto, es lo que quiso hacer» concluyó.

Quiénes son las invitadas a PH, Podemos Hablar y dónde verlo

PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, se emitirá este sábado 13 de octubre desde las 21:30, en la pantalla de Telefe. El ciclo inició su nueva temporada hace pocas semanas y ya dio bastante de qué hablar, por las polémicas que surgieron entre los entrevistados.

Este sábado, además de Andrea Rincón y Belén Francese, también estarán participando Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía «Jujuy» Giménez, quienes fueron protagonistas del fuerte cruce de las dos primeras invitadas.