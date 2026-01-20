Qué dijo David Beckham tras las acusaciones de manipulación mediática de su hijo Brooklyn

El presidente del Inter Miami, David Beckham, se encuentra en el medio de la polémica tras los fuertes dichos de su hijo mayor, Brooklyn, quien, en un posteo, los acusa a él y a su esposa Victoria, de manipular la prensa y de sabotear su matrimonio con Nicola Peltz.

El empresario, presente en el Foro Económico Mundial de Davos, no dudó en mostrarse públicamente pocas horas después del descargo de su hijo en redes sociales.

Silencio total: David Beckham evitó hablar del duro descargo de su hijo Brooklyn

Inmediatamente, la prensa insistió en buscar algún tipo de declaración de parte del patriarca del Clan Beckham: “David, ¿tienes algún mensaje para Brooklyn esta mañana?”, preguntó el notero del medio Sky News. «David, ¿te decepciona que los asuntos familiares se estén ventilando en público?«, sumó.

Sin embargo, el ex futbolista se llamó al silencio y evitó, de manera fría, hacer referencia a su escándalo familiar.

La inmediata reacción de Beckham fue caminar tranquilamente por la pasarela, esquivando la prensa y evitando el contacto visual con el movilero de Sky News, algo que no fue perdonado por el conductor.

“Bueno, de tal palo, no tal astilla. Todo es silencio por parte de David Beckham ante las preguntas de Paul Kelso de Sky, quien intentó interactuar con el mundialmente famoso futbolista tras las publicaciones en Instagram Stories de su hijo, Brooklyn, sobre una disputa familiar, diciendo que no tenía deseo de intentar sanar las heridas, tal como él las percibe, entre él y su padre”, comentó sobre la reacción del empresario.