Victoria Beckham tendrá su propia serie en Netflix con estreno en 2025

Se trata de un documental que estrenará el 9 de octubre en Netflix.

Cada vez son más los famosos que aceptan hacer series documentales sobre su vida. A nivel local se están realizando las de Moria Casán, Susana Giménez y Lali Espósito, solo por mencionar algunas, mientras que a nivel internacional llegará en breve la de una mujer que pasó de ser un ícono de la música a convertirse en un ícono de la moda.

La historia de Victoria Beckham llegará a Netflix en formato docuserie

Se trata de la docuserie de Victoria Beckham, la exintegrante del grupo musical Spice Girls y actual empresaria de la moda, mujer de David Beckham y madre de cuatro hijos.

El 9 de octubre de 2025, Netflix estrenará esta serie que la propia Victoria anunció desde sus redes sociales. El proyecto lo llevaron a cabo los mismos creadores de la serie de su marido, que prometen “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial”. 

La serie muestra su estrellato en la década del ’90, du relación con David Beckham y su llegada al mundo de la moda. Desde Netflix informaron que será “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público”. 

En el tráiler participan figuras de renombre como: Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford.


