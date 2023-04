Incómodo momento en La Peña de Morfi: pidieron que vuelva Jey Mammon y lo sacaron del aire

Un incómodo momento se vivió esta tarde en La Peña de Morfi, el programa de Telefe. Todo ocurrió cuando un televidente pidió vía zoom que Jey Mammon vuelva a conducir el programa.

Como es costumbre, en el programa pusieron al aire la tribuna virtual y de manera inesperada un hombre se acercó a la cámara y mostró un cartel que decía: «Que vuelva Jey». Rápidamente sacaron de pantalla el cartel y no hicieron mención a lo ocurrido.

Desde que se conoció la grave denuncia contra Mammon, Telefe decidió «suspender momentáneamente” al animador. A cargo del ciclo se encuentra actualmente Georgina Barbarossa.

Tras la denuncia por supuesto abuso sexual, Jey Mammon se tomó un tiempo alejado de los medios, pero tras su regreso a Buenos Aires el músico y conductor sorprendió al revelar sus planes de volver a la televisión.

Georgina Barbarossa fulminó a Jey Mammon

Actualmente, Georgina Barbarossa se encuentra al frente de La Peña de Morfi. Recientemente, la conductora se mostró durísima con Jey Mammon.

«Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar (…) Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió», dijo Georgina a Implacables, el programa de El Nueve.

«Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta», agregó.

«Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quienes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta como lo está pasando».