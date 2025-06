Qué dijo la mamá de Alexis Mac Allister cuando le consultaron sobre Camila Mayan: «Es parte del juego»

Hace algunas horas se conoció que la justicia falló a favor de Alexis Mac Allister, por lo que Camila Mayán no recibirá compensación económica. La escandalosa separación entre el jugador del Liverpool y la Selección Argentina en 2022 desató una demanda por parte de la comunicadora de Luzu TV. Ante esto, Silvina Riela, mamá del futbolista, fue consultada por este asunto e hizo comentarios al respecto.

Qué dijo la mamá de Alexis Mac Allister cuando le consultaron sobre Camila Mayan

Previo a que se conociera el fallo a favor de Alexis Mac Allister, quien se refirió a la situación judicial del integrante de la Selección Argentina fue su mamá Silvina Riela. Entrevistada por Intrusos (América TV) luego de su participación el domingo en el programa de Susana Giménez (Telefe), la señora aseguró: «Lo estamos llevando de la mejor manera con la verdad y la justicia. Juntos ahora respondimos la demanda y todo va sobre rieles”.

Al tiempo que remarcó que “todo está en marcha como tiene que ser, en la Justicia, como ella misma lo dijo”. Así, ante la consulta de si están confiados en el resolución judicial, Riela fue clara: “Sí, estamos tranquilos porque nos manejamos siempre con la verdad y creemos en la Justicia. Además, sabemos que las leyes están armadas para que esto progrese de buena manera”.

En tanto, consultada sobre si le molestó que Mayan mediatizara el tema en lugar de resolverlo de manera privada, la mamá de Mac Allister respondió sincera. “Es parte del juego. Sin chicos expuestos y es parte de lo que hay. Nada viene con esto y, bueno, hay que enfrentarlo o afrontarlo. Nada más… Tenemos gente que nos acompaña, profesionales que están con el tema de los dos lados, así que pensamos que va a ser de la mejor manera”.

Asimismo, Riela se refirió a Ailén Cova, actual pareja de su hijo: “La conocemos desde muy chica y tenemos mucho contacto con su familia. Estamos para acompañarlos en todo. Viajó ahora y están allá tranquilos. Estamos contentos de que nos hayan visitado”.

¿Qué dijo Camila Mayán sobre las declaraciones de Alexis Mac Allister?

En respuesta a las recientes declaraciones de Mac Allister, quien en una entrevista aseguró que las acciones de Mayan eran parte de un “show” mediático, la influencer no se quedó callada. “Porque otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante”, expresó Mayan con firmeza. “Mostré en YouTube las cajas que había y con las que me encontré”, agregó, refiriéndose a un video en el que exhibió supuestas pruebas de los bienes que reclama, buscando desmentir las acusaciones.

Al ser consultada sobre por qué Mac Allister podría percibir su lucha como un “show”, Mayan respondió con resignación: “Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, hay gente que sí es así, pero qué voy a hacer”.