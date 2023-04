Qué dijo Nicole Neumann sobre los rumores de la mala relación entre Indiana Cubero y Manu Urcera

La modelo Nicole Neumann no pasa sus mejores horas en materia personal, en medio de la organización de su boda con Manu Urcera, por la disputa familiar con su hija mayor, Indiana Cubero.

Es que se confirmó lo que los rumores señalaban: que la adolescente, quien cumplió 15 años, decidió irse a vivir con su papá Fabián Cubero y la pareja de este, Mica Viciconte. La chica habría resuelto abandonar la casa de su mamá, por diferencias con su futuro marido.

«Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá» indicó el exfutbolista y reactivó así la interna familiar entre ambos.

Por eso, Nicole Neumann se vio obligada a responder y fue contundente al ser consultada por las declaraciones de Cubero. Abordada por periodistas, la modelo indicó que “entiendo que quieran saber todo, pero mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas que son menores”.

Sobre el conflicto con Cubero y su relación con Indiana, la modelo agregó que “son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema”.

Según relató Ubfal ayer, la distancia entre Indiana y Nicole «es por la convivencia» remarcó. Y agregó un detalle: «Cuando estuvieron en Europa, él (Manu Urcera) andaba en paños menores por la habitación, por así decirlo».

Las fuertes declaraciones de Fabián Cubero contra Nicole Neumann

Si bien hubo intentos de aclarar la situación, que no tuvieron éxito, lo cierto es que debió ser Fabián Cubero, papá de Indiana y exmarido de Nicole Neumann, quien explicó las razones de la distancia entre ellas, ya que no se entendía demasiado qué había pasado.

Y sostuvo que «hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste».