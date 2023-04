Fabián Cubero confirmó la distancia entre Indiana y Nicole Neumann: «No ve a la mamá»

Desde hace varios meses, es un secreto a voces que la relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann no es la mejor. Al respecto circularon varias versiones que la modelo se encargó de desmentir públicamente, a pesar de que fue notoria la ausencia de la adolescente en el viaje de su madre por Europa junto a Manu Urcera y otras actividades familiares.

Si bien hubo intentos de aclarar la situación, que no tuvieron éxito, lo cierto es que debió ser Fabián Cubero, papá de la chica y exmarido de Neumann, quien explicó las razones de la distancia entre ellas, ya que no se entendía demasiado qué había pasado.

Según cita la periodista Laura Ubfal, Cubero señaló que tiempo atrás la niña tomó la decisión de vivir con él y su pareja Mica Viciconte, quienes juntos comparten la crianza de Luca.

«Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo» indicó el exfutbolista, en diálogo con la revista «Pronto».

Y sostuvo que «hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste».

El apoyo para Indiana Cubero, tras su distancia con Nicole Neumann

En la nota otorgada a la revista «Pronto», Fabián Cubero afirmó que Indiana “está bien. Está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

El padre indicó, además, que “la apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia” cerró.