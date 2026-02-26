Qué le pasó a Divina Gloria: ¿abandona la casa?

En medio del revuelo por la salida de Daniela de Lucía de Gran Hermano, se le sumó también la sorpresiva salida de la participante Divina Gloria de la competencia, vinculada a unos problemas de salud.

La ex “Chica Olmedo” se descompuso durante la tarde del miércoles y debió ser asistida por el personal médico a cargo de la casa de Telefe.

Durante la gala de nominación de la noche del miércoles, Santiago del Moro dio detalles del cuadro de salud de la actriz que la obligó a abandonar la casa temporalmente. El conductor especificó que se trataba de un cuadro de hipertensión.

“Escuchen, este comunicado tiene que ver con la jugadora Divina Gloria. A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria, que le mandamos un beso, se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana”, comunicó a los participantes.

¿Divina Gloria abandonará la casa?

Del Moro aclaró que la participante se encontrará fuera de la casa bajo estricto control médico hasta que presente mejorías en su salud.

“Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y con la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, explicó.

“Esto lo quiero informar para ustedes y para el público también. Ya pasó en otras oportunidades y así es la competencia. Todos ustedes están monitoreados, y la idea es que todos estén ahí bien y aptos para poder jugar un juego de las características de Gran Hermano”, concluyó.