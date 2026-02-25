Gran Hermano: Emanuel apuntó contra Divina Gloria y también dudó de Andrea del Boca

La calma en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada duró menos de lo esperado. A pocos días del ingreso, los participantes ya comenzaron a delinear estrategias y a sacar conclusiones sobre quiénes están preparados para sostener el ritmo del reality y quiénes podrían quedar en el camino.

En una conversación íntima en el dormitorio, Emanuel Di Gioia compartió su mirada con Eduardo Carrera y fue tajante al analizar a una de sus compañeras. Mientras intercambiaban impresiones sobre el resto de los jugadores, Emanuel apuntó directamente contra Divina Gloria y aseguró que la convivencia ya le está pasando factura.

A menos de 48 horas, Emanuel ya sentenció a dos participantes en Gran Hermano

Según su visión, la actriz no tendría resto para sostener la experiencia. “Divina no dura una semana”, lanzó con firmeza, pese a que todavía no se cumplen 48 horas desde que cruzaron la puerta de la casa más famosa del país.

Aunque aclaró que le parece una persona “divina”, Emanuel separó lo personal del juego y fue contundente: “No pertenece a esto. La está remando con todo lo que puede, pero no pertenece. No va a aguantar el parche, está rota”, sentenció, dejando en claro que, para él, el formato exige una fortaleza que no todos pueden sostener.

Pero Divina no fue la única en quedar bajo la lupa. Emanuel también puso en duda la permanencia de la gran figura de esta edición, Andrea del Boca. “Y Andrea tampoco va a aguantar. Un poco más, pero no mucho. Yo a Andrea la aprecio, a las dos las aprecio, pero separo las dos cosas… no va a aguantar”, afirmó.

Eduardo, en cambio, intentó bajar el tono del análisis y pidió cautela: “Esperemos un poco, Ema. Confiá en mí”, le sugirió. Sin embargo, Emanuel sostuvo su postura y aseguró que sus intuiciones dentro del juego suelen ser acertadas.

Con apenas horas de convivencia, la estrategia ya empezó a tomar forma y las primeras tensiones dejan en claro que la paz en Gran Hermano: Generación Dorada fue solo una ilusión inicial.

Con información de Telefé