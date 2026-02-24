Divina Gloria entró a Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con una frase sin filtro
La reconocida actriz y cantante de 64 años revolucionó la casa de Gran Hermano Generación Dorada con su estilo desfachatado y prometió divertir a todos.
La histórica figura del under porteño y ex «chica Olmedo», Divina Gloria, se convirtió en una de las grandes sorpresas del estreno de Gran Hermano Generación Dorada. Fiel a su estilo irreverente, la actriz, comediante y cantante de 64 años cruzó la puerta de la casa más famosa del país dispuesta a aportar todo su humor y su rock al certamen de Telefe.
La artista no pasó desapercibida en su presentación y rompió el hielo con una declaración que marcó rápidamente su perfil dentro del juego.
Un chiste al filo y los recuerdos de una carrera brillante
En su clip de presentación, Divina hizo gala de su humor sin filtros para explicar, muy a su manera, los motivos que la llevaron a aceptar este nuevo y mediático desafío:
- El debut: «Gran Hermano es lo que me faltaba hacer. Una porno y Gran Hermano», disparó entre risas la intérprete.
- Su trayectoria: «Yo participé del programa de Alberto Olmedo, No Toca Botón. Chica Olmedo, chica Páez y ahora quiero ser una chica Gran Hermano», repasó la figura que supo brillar en la década del 80, debutar en cine con películas como Los gauchos judíos, y colaborar en la música con referentes como Willy Crook y Daniel Melingo.
Cuál será su estrategia en la convivencia
A diferencia de otros competidores que ingresan con tácticas de juego estructuradas o perfiles más combativos, Divina Gloria apostó por la frescura y la espontaneidad.
Al ser consultada sobre qué le aportará a la casa y a sus compañeros durante el aislamiento, fue muy clara: «A mí me gustaría entrar a la casa para que se diviertan, entretener, y para limpiar, porque soy muy buena para lustrar cosas doradas».
Con 64 años, una carrera versátil que exploró el pop, el rock, el jazz y el tango, y una activa presencia en redes sociales (su cuenta de Instagram @divigloria suma más de 17 mil seguidores), la artista promete ser uno de los personajes más disruptivos y atractivos de esta edición aniversario.
