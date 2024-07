¡Qué viva el amor!: Pablo Simonet le pidió casamiento a Pilar Campoy en la Villa Olímpica y la sorprendió

Esta semana comenzaron los Juegos Olímpicos París 2024 y la delegación argentina ya tiene motivos para festejar. Pilar Campoy de Las Leonas (Hockey) y Pablo Simonet de Los Gladiarores (Handball) se comprometieron a la orilla del Río Sena.

🥇❤️ ¡MEDALLA DE ORO AL MÁS ROMÁNTICO! Armaron una foto entre Las Leonas y Los Gladiadores, pero… estaba todo preparado para algo más especial: ¡Pablo Simonet le pidió casamiento a Pili Campoy! 🇦🇷



Simonet sorprendió a su pareja de hace más de nueve años proponiendole matrimonio frente a ambos seleccionados, dejando a Campoy completamente emocionada. La joven dijo que sí y los deportistas festejaron.

El momento previamente planificado por el jugador de handball fue grabado y compartido por Simonet en las redes.

«La mujer de mi vida me dio el si. En el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar. La felicidad es total, gracias amigos/as, y pocos cómplices por hacer esto especial y poder guardarnos esto para siempre. Paris is always a good idea (París siempre es una buena idea)» escribió emocionado el deportista.

Por su parte, la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos también dejó una publicación en Instagram para felicitar a la pareja. «¡Un pedido de casamiento en la Villa Olímpica! Pablo Simonet y Pilar Campoy vivieron un momento muy especial rodeados de sus amigos del balonmano y el hockey albicelestes» escribieron y compartieron algunas tiernas fotos del momento.

El equipo de Las Leonas comienza a competir este sábado 27 de julio contra la Selección de Estados Unidos. Por su parte, Los Gladiadores jugarán el mismo día a las 11 de la mañana contra Noruega.