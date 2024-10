Luego de lo que fue la votación en la Cámara de Diputados por la ley de financiamiento universitario, en la que el gobierno pudo mantener el veto del presidente Javier Milei, se produjo un incidente en las inmediaciones del Congreso donde una de las personas agredidas fue el tuitero y streamer libertario Franco Antunez, conocido en las redes sociales como Fran Fijap.

El joven se encontraba en la esquina de Rivadavia y Callao y, luego de conocerse el resultado de la votación, fue agredido por un grupo de manifestantes que por lo que debió correr hacia un local de comidas para resguardarse. Luego de la intervención de la policía, fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía.

Quién es Fran Fijap, el tuitero libertario que fue agredido a la salida del Congreso

Fran Fijap es partidario de la gestión libertaria y así lo hace saber en la presentación de su canal de YouTube. “Mi nombre es Fran Fijap, en este canal vas a encontrar la mejor información del liberalismo, de la política argentina y de Javier Milei presidente, además transmitimos todos los programas donde salga Milei en vivo”, señala el texto que anticipa el contenido sobre la gestión de gobierno.

En su cuenta alternativa de Instagram aparece con el nombre Franco Antunes y en YouTube, donde cuenta con 633.000 suscriptores, tiene subidos casi 800 videos. En su cuenta de X, en tanto, se presenta como: “periodista odiado por los zurdos” y reúne 40.600 seguidores.

Que contenido realiza Fran Fijap en sus redes sociales

Habitualmente, Fran Fijap se muestra combativo en sus mensajes por redes sociales y suele asistir a las movilizaciones que se convocan contra la gestión de Javier Milei. Allí busca entrevistar a los manifestantes.

Además, el influencer suele mostrarse en los actos públicos cerca del mandatario o en las manifestaciones masivas, ya sean a favor o en contra de la gestión actual, con la finalidad de reunir argumentos que sustenten su opinión política o para entrevistar a los asistentes.

En el listado de redes sociales, Fran Fijap se presenta como el convocante de un grupo de WhatsApp que se denomina “Ministerio de trolls”, y en el que se define como “secretario de contratación”. Allí los interesados pueden unirse al grupo cuando lo deseen.

Tras la agresión sufrida este miércoles, Fran Fijap detalló las acciones de lo ocurrido: “En un momento, me cerraron, me tiraron al piso y un chico de Rappi me cubrió con la bicicleta y me dio unos minutos. Me dio tiempo de entrar a un local. Los chicos del local siempre me cuidaron y me defendieron. Eran del Polo Obrero y tenían una bandera de derechos humanos, en ningún momento fui a agredir, fui a hacer preguntas. Es la primera vez que pasa esto».