Elba Marcovecchio habló tras la cirugía de Jorge Lanata: «Está sedado y sin fiebre»

Elba Marcovecchio visita todos los días a su marido, Jorge Lanata, e intenta evadir a la prensa, en medio de la feroz interna con las hijas y las exmujeres del periodista que no la ven con buenos ojos y que hicieron públicas sus diferencias.

La salud de Jorge Lanata tras la operación

Este miércoles, el conductor fue operado de urgencia por una isquemia intestinal y se espera que los médicos evalúen cómo sigue para entrar nuevamente al quirófano y poder terminar con el procedimiento.

Según informó su mujer, Lanata pasó bien la noche tras la intervención. “Estoy cansada, tengo que ir al hospital. Sé que a la gente le importa mucho la salud de Jorge, pasó la noche sin fiebre. Está sedado”, aseguró la abogada, antes de ingresar al Hospital Italiano.

“Me contienen mi familia y mis amigos, lo único que me importa es Jorge y mis hijos que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de mis hijos, pero ¿cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto con lo que lo quieren a Jorge?”, continuó Marcovecchio.

Elba dejó de responder cuando le preguntaron si estuvo en contacto con Bárbara y Lola, las hijas de Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio: «Yo de resoluciones judiciales no vi nada»

“Jorge está mejor y es lo importante. Hay que focalizar en que Jorge está acá hace 117 días. Es mi marido y él haría lo mismo por mí”, comenzó Elba, quien se mostró sorprendida al enterarse de la nueva resolución de la Justicia ya que aún no había sido informada: “De eso no sé, en cuanto a la información médica siempre se la brindaron. Yo de resoluciones judiciales no vi nada. Están avocadas mis abogadas”.

“Ya saben lo que opino, ya lo dije. No quiero ser descortés con ustedes, pero se me hizo tarde y quiero ver a Jorge”, pidió Elba, quien antes de retirarse afirmó que lo que ocurre “es muy feroz porque es en medio de un dolor muy profundo, que es acompañar a alguien que amás. Me parece un poco cruel”.

Por último, la mujer del periodista remarcó que desean que pueda recuperarse y ser nuevamente trasladado a la Clínica Santa Catalina: “Lo que buscamos es que vuelva a la clínica de rehabilitación”.