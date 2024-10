Por qué volverían a operar a Jorge Lanata: «Reexplorar la zona», detallaron en Intrusos

Crece la preocupación por la salud de Jorge Lanata. En Intrusos señalaron que el periodista volvería a ser sometido a dos cirugías. Una de ellas sería mañana viernes y la otra estaría programada para el día lunes. «Volverían a reexplorar la zona«, detalló Pampito en el programa televisivo de América TV.

🔴 ÚLTIMO MOMENTO: operaría a Jorge Lanata mañana y el lunes



En el mismo sentido, Ángel de Brito confirmó en su programa de stream que la intervención que estaba programada para hoy fue suspendida. «Hoy era la segunda intervención y si bien pasó la noche, está muy grave. Los médicos decidieron que salvo una urgencia no lo van a operar nuevamente, van a esperar como reacciona».

«La situación no es buena, hoy debería intervenirlo pero no pueden. Con suerte quizás lo puedan hacer mañana, el domingo o el lunes. Esto es minuto a minuto», cerró el conductor de LAM.

Qué dijo Elba Marcovecchio, luego de la operación a Jorge Lanata

Este mediodía la pareja del conductor, Elba Marcovecchio, dijo que Jorge Lanata pasó bien la noche luego de la última intervención. “Estoy cansada, tengo que ir al hospital. Sé que a la gente le importa mucho la salud de Jorge, pasó la noche sin fiebre. Está sedado”, aseguró la abogada, antes de ingresar al Hospital Italiano.

“Me contienen mi familia y mis amigos, lo único que me importa es Jorge y mis hijos que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de mis hijos, pero ¿cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto con lo que lo quieren a Jorge?”, continuó Marcovecchio. Sin embargo, dejó de responder cuando le preguntaron si estuvo en contacto con Bárbara y Lola, las hijas de Jorge Lanata.