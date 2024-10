Quién es Martín Pepa, el ex Gran Hermano, al que todos confundieron con el novio de Pampita

Martín Pepa ex Gran Hermano

Carolina “Pampita” Ardohaín habría iniciado una relación con el polista Martín Pepa, pero una gran confusión se inició cuando comenzó a sonar su nombre en los medios ya que lo confundieron con otra persona.

Una insólita confusión

Muchos pensaron que Martín Pepa era el exconcursante de Gran Hermano y no el empresario oriundo de La Pampa. Por eso, el exparticipante del reality comenzó a recibir una cantidad enorme de mensajes.

Martín Pepa participó en Gran Hermano en 2011, en la edición en la que ganó Cristian U. Su momento más recordado dentro de la casa fue cuando pidió 15 kilos de lechuga en una compra semanal y se ganó el apodo de “lechuga” por ello.

Actualmente, sigue trabajando en los medios, pero como productor de radio y televisión. Además, es licenciado en Comunicación y fundó la compañía marketing digital Grow Up Social Media y Growup Gaming, orientado a los videojuegos.

Pampita y Martín Pepa, el polista





Juega al fútbol y al básquet y es hincha de Boca. Al parecer, con el polista lo único que tiene en común es el nombre. “Desde antes de ayer me están mandando mensajes sobre el tema de Pampita. Es una genia Carolina Ardohain. La verdad es que no me jode la confusión, al tipo capaz le pasó lo mismo cuando yo entré a Gran Hermano”, dijo el joven a TN.