Raúl “El Negro” Lavié, a los 88 años: debutará como actor y será “El Grinch”

El reconocido cantante Raúl “El Negro” Lavié sacará a relucir su faceta actoral con dos obras teatrales a los 88 años, consideró que pudo “materilizar todos sus sueños” y reveló que se pondrá en la piel de “El Grinch” a fin de año.

Raúl Lavié sorprendió al anunciar que interpretará a “El Grinch” en el teatro

En diálogo con Alvaro Norro, por Ensobrados en Splendid AM 990, Lavié celebró: “Gracias a Dios pude materializar mis sueños a partir de mi voz. Hace 73 años que comencé con esto que me trajo hasta aquí”.

En el día de su cumpleaños, este 22 de agosto, el icónico cantautor explicó: “Todos los días me pasa algo loco. Voy a cumplir 88 años de edad y lo voy a festejar con el público”.

Además, se mostró entusiasmado por el proyecto que lo pondrá sobre las tablas en una faceta diferente: “Vamos a estar con Antonio Grimau, Cacho Santoro y Osvaldo Laport en Buenos Aires, vamos a hacer una comedia que se llama ‘Vamos los pibes’. No es musical, voy a cantar un tema porque está relacionado con un cantante”.

Como si fuera poco, reveló que participará de una producción mayor en menos de cuatro meses: “Quién sabe lo que me depara el destino. Tengo una convocatoria para un espectáculo de Disney, ‘Navidades en las películas’, que va a ir en diciembre en el Gran Rex y voy a hacer el personaje del Grinch y sale un poco de lo que siempre hago”.