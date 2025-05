¿Repetida? La tierna frase de la China Suárez sobre Icardi ya la había dicho sobre su ex

La China Suárez habló sobre su relación con Mauro Icardi por primera vez tras el inicio del Wandagate y los rumores de un compromiso entre ellos. Además, describió el vínculo que tiene con el futbolista como algo “que nunca había experimentado” en relaciones pasadas y se mostró más enamorada que nunca.

La romántica declaración de la China Suárez sobre Icardi no sería tan inédita

En una entrevista que brindó para el stream de TV Pública, la ex Casi Ángeles dio detalles de su relación: «Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: ‘Tengo todo en una sola persona’«.

Y manifestó su deseo de envejecer junto a él: «Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona… Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero».

Tras sus sentidas declaraciones con Gustavo Méndez, usuarios en redes sociales recordaron que no es la primera vez que escuchan que la actriz se refiere de esa forma a un vínculo afectivo. De hecho, dijo palabras muy similares cuando se encontraba en una relación con el cantante Rusherking.

“Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca. A mí, no me gustan esas cosas de dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Pero, me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’. Era una cosa como, no sé, rarísima”, había dicho la China en Noche al Dente sobre su noviazgo con el ex de María Becerra.

De hecho, cuando la actriz blanqueó su separación del artista, le dedicó unas palabras en sus redes sociales en agradecimiento por lo vivido: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseó un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.