Revelan una fuerte interna familiar en el clan Stoessel por el romance de Tini con Young Miko

Los rumores de romance alrededor de Tini Stoessel y Young Miko, la rapera oriunda de Puerto Rico, no paran de crecer. Si bien por el momento no hubo confirmaciones por parte de ellas, las especulaciones están a la orden del día y los fanáticos de ambas esperan tener esa primicia cuanto antes. Sin embargo, la noticia no habría caído para nada bien en la familia de la Triple T, siendo su mamá la principal opositora. Todos los detalles.

Escándalo en el clan Stoessel: la mamá de Tini no aprobaría el romance con Young Miko

De acuerdo a lo revelado por el periodista Juan Etchegoyen, la mamá de Tini Stoessel estaría disconforme con el romance de su hija y Young Miko, aunque por el momento la familia de la cantante argentina se mantiene al margen del escándalo.

«Esto me lo cuenta alguien del círculo íntimo de Tini. El comentario literal fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’» indicó Etchegoyen sobre la relación de Tini Stoessel con su familia y, en especial, con su mamá Mariana Muzlera.

Etchegoyen, conductor del ciclo de espectáculos «Mitre Live», agregó en la emisión que «por motivos que no quiero profundizar, me dicen que Mariana (Muzlera) no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija», a pesar de que a ella se la ve feliz.

El periodista fue quien confirmó la relación entre Tini Stoessel y Young Miko, dándolo como «un hecho». Según sus informantes, las populares cantantes comenzaron a salir en marzo último, coincidiendo esto con el cumpleaños de la argentina.

“Aunque entre ellas está todo espectacular, existe una fuerte interna en la familia de la Triple T porque este romance no cayó bien, especialmente entre los padres de Tini. Hoy cuento solo un 2% de lo que sé” agregó el conductor de Mitre.