Barbie Simons perdió la herencia de Leonardo Simons en una estafa millonaria: cómo fue el engaño y quién está detrás

Barbie Simons reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida: fue víctima de una estafa millonaria que la dejó sin el dinero que había heredado de su padre, el recordado conductor Leonardo Simons. La periodista contó que el engaño ocurrió en 2025 y que la pérdida tuvo un impacto emocional mucho más profundo que el económico.

La confesión ocurrió durante una entrevista con Pamela David en el programa En subida, de Blender, donde explicó que había conservado ese patrimonio durante años como respaldo para su futuro.

El caso sumó nuevos detalles este jueves 5 de noviembre, cuando en Puro Show (El Trece) revelaron cómo habría operado la persona a la que Simons le había confiado sus ahorros y por qué decidió invertir el dinero.

Cómo fue la estafa millonaria que sufrió Barbie Simons

Según relató la periodista, durante la pandemia decidió colocar una suma importante de dinero en una mesa de dinero, con la intención de hacer rendir los ahorros que había recibido como herencia.

La inversión fue realizada a través de una persona que contaba con referencias dentro de su entorno. Sin embargo, el negocio terminó en una presunta maniobra fraudulenta que la dejó sin ese capital.

En Puro Show, Angie Balbiani explicó que se trataba de alguien que gozaba de confianza dentro de un círculo de personas con alto poder adquisitivo. Aclaró que no era un amigo íntimo de Barbie, sino una persona recomendada por conocidos.

Por su parte, Nancy Duré señaló que otras personas del entorno también habían invertido dinero con el mismo financista.

De acuerdo con el testimonio de Simons, otras 25 personas también resultaron perjudicadas por la presunta estafa.

Qué pasó con el dinero y qué dijo sobre la investigación judicial

Barbie explicó que el engaño se concretó en 2025, aunque la inversión había comenzado años antes.

La periodista aseguró que inició acciones judiciales tanto en el ámbito penal como en el civil para intentar recuperar el dinero perdido.

Por el momento, no trascendieron públicamente el monto exacto de la inversión ni la identidad de la persona señalada como responsable. Tampoco se informó una resolución judicial definitiva del caso.

La conductora reconoció que la situación la desestabilizó profundamente y que durante mucho tiempo prefirió mantenerla en privado.

El dolor de Barbie Simons por perder el último legado de su padre

Más allá del perjuicio económico, Simons explicó que el dinero tenía un significado especial porque representaba el esfuerzo y la trayectoria de Leonardo Simons, uno de los conductores más populares de la televisión argentina.

La periodista contó que desde los 19 años se mantiene con su propio trabajo y que nunca había necesitado utilizar la herencia.

Ese patrimonio estaba reservado para el momento en que dejara de trabajar y necesitara un respaldo económico.

“Era mi jubilación y mi vejez”, expresó durante la entrevista.

También reconoció que la pérdida despertó sentimientos de culpa, porque sentía que no había podido proteger el resultado de tantos años de sacrificio de su padre.

En su relato recordó los comienzos humildes de Leonardo Simons, quien antes de alcanzar la popularidad televisiva había trabajado desde muy joven para ayudar a su familia.

Quién fue Leonardo Simons, el padre de Barbie

Leonardo Simons fue uno de los conductores emblemáticos de la televisión argentina, especialmente recordado por su participación en programas de entretenimiento y ciclos de gran popularidad.

Murió en octubre de 1996, cuando Barbie todavía era adolescente. Su fallecimiento marcó profundamente la vida de la periodista, quien en distintas oportunidades habló públicamente sobre el duelo y el recuerdo de su padre.

Ahora, tres décadas después de aquella pérdida, la estafa volvió a conectar a Barbie con una etapa especialmente dolorosa de su historia personal.

La periodista decidió contar lo sucedido para explicar el impacto que tuvo perder no solo sus ahorros, sino también aquello que consideraba una parte del legado familiar que había cuidado durante tantos años.