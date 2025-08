El 20 de marzo de 2025 Juan Darthes fue condenado por la Justicia brasileña a seis años de prisión con un régimen semi abierto, al ratificarse la pena por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardín. Ante esto, el actor intentará una nueva maniobra para revertir el fallo judicial.

Revelaron la maniobra de Juan Darthés para evitar cumplir la condena por abuso a Thelma Fardín

Así lo informó este martes el periodista Pablo Layus en Intrusos (América TV) al revelar que el equipo de abogados del actor intentará pedir la nulidad del juicio.

«No sé si ustedes supieron, hace poco tiempo se descubrió una banda de abogados que trabajaba en zona norte, donde utilizaba y hacían falsas denuncias para toda una opereta de juicios millonarios. Ellos utilizaban un perito. Ese perito es el mismo perito que, de alguna manera, se basó mucho en la defensa de Thelma Fardín», detalló el periodista cordobés en el programa de espectáculos del canal de cubito.

Al tiempo que continuó: «De eso se está hablando en la justicia de los abogados de Juan Darthés en Brasil, consultando y hablando con el abogado, con Burlando acá, para a presentar todos esos papeles y pedir la nulidad del juicio en Brasil«.

Así, ante la sorpresa de todos y la expresión de horror de una de sus compañeras, el conductor del ciclo Adrián Pallares dejó en claro que Darthés «ya está condenado». No obstante, Karina Iavícoli dejó en claro que una cosa nada tiene que ver con la otra. «Lo que le pasó a ella no tiene nada que ver con que en el camino se te haya cruzado un perito trucho. Pongan a uno como la gente, porque sino queda como que es mentira lo que a ella le pasó y a otras, porque no es solo una. Y él zafa, es un delirio», disparó atónita.

A esa altura, Layus remarcó que en tal caso «no es que zafa, sino que sería la nulidad del juicio y podrían obligar a que haya otro juicio más».

«Sí, igual hoy por hoy está condenado. Y bueno, y aparte Darthés, chicos… eligió fugarse del país cuando se pudo haber quedado acá a defenderse del delito más aberrante que te pueden acusar que es violar a una menor. Él decidió irse en una semana, desde que fue la conferencia de actrices argentinas hasta que él se fue pasó una semana. Y él decidió irse del país y nunca más volvió», concluyó Adrián Pallares haciendo referencia a la estrategia propuesta por su representante legal argentino Fernando Burlando, aprovechando la nacionalidad brasileña del actor, país en el que no hay extradición.