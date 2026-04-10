Revuelo en Gran Hermano: entra un participante mexicano y Solange deja la casa

Fabio «El galáctico» Agostini es el participante mexicano de La Casa de los Famosos que llegará a Gran Hermano Argentina cómo intercambio de Solange Abraham, participante de Gran Hermano 2011.

Tal como se informó en declaraciones televisivas, el concursante es modelo y su padre es mendocino. En cuanto estuvo al tanto de la noticia, «El galáctico» soltó un grito: «¡De vuelta a Argentina!».

Así lo anunció Santiago del Moro en un duplex televisivo con el conductor de Telemundo Javier Poza que, a 52 días de competencia en el programa que se transmite para la televisión estadounidense, se mostró entusiasmado con el perfil «picante» de Solange.

Los comunicadores saludaron a «los habitantes» y el mexicano enfatizó: «Hay noticias. Un habitante de Gran Hermano Argentina está a punto de llegar a nuestra casa, mientras que uno de ustedes se va a Argentina».

A continuación, del Moro anunció en ambas casas la esperada noticia y, en el espacio porteño celebraron antes de ver la presentación del hispano-mexicano ya que él concursante se define como un «español de corazón», porque nació y se crió en España. Se considera «coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres» y añadió: «Vengo soltero». Esto generó un alarido general en las «hermanitas».

Si bien en un momento se creía que la actriz mexicana Laura Zapata o el cantante Luis Coronel serían uno de los designados a sumarse a la “casa más famosa” de Argentina, finalmente el elegido fue Fabio “El galáctico”.

¿Cómo será el intercambio con La casa de los famosos?

El conductor Santiago del Moro le notificó a la participante que, además de ser la embajadora oficial de GH Argentina, también tendrá el beneficio de bajar de la placa.

“La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar. Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente. Y esa jugadora es Sol», anunció el pasado miércoles.

El intercambio con la casa de Miami será de aproximadamente 6 o 7 días: “Ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, explicó Del Moro. “Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”, aseguró.